Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 23 лютого виступив зі зверненням щодо ситуації на сході України. Напередодні, під час засідання Радбезу ООН, заступниця генсека заявила, що визнання Росією так званих "Л/ДНР" є порушенням суверенітету України та принципів ООН.

Суспільне транслювало виступ наживо, також наводимо головні тези.

"Дозвольте мені зазначити чітко. Рішення РФ визнати самопроголошені окремі райони Донецької та Луганської областей – це порушення територіальної цілісності та суверенності України. Такі односторонні заходи порушують засади статуту ООН і порушують так звані Декларації про дружбу, яку міжнародний суд постійно вважає основою міжнародного права. Це також порушення Мінських домовленостей, які підтримує Рада Безпеки ООН. Принципи хартії статуту ООН дуже важливі, їх не можна використовувати обмежено, вибірково. Усі країни члени ООН повинні визнавати та дотримуватися їх", — сказав він.

Генсек ООН також висловив занепокоєння тим, що Росія використовує термін "миротворці" для своїх військових.

"Я дуже пишаюсь тим, що роблять наші миротворці по різних куточках світу, захищаючи цивільне населення. Коли збройні сили однієї країни заходять на територію іншої країни вони не є неупередженими миротворцями. ООН з Генасамблеєю та Радбезом ООН визнає та поважає суверенність та цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", — додав генсек.

Він також закликав до припинення вогню та відновлення верховенства права.

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