Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 23 лютого виступив зі зверненням щодо ситуації на сході України. Напередодні, під час засідання Радбезу ООН, заступниця генсека заявила, що визнання Росією так званих "Л/ДНР" є порушенням суверенітету України та принципів ООН.
Суспільне транслювало виступ наживо, також наводимо головні тези.
"Дозвольте мені зазначити чітко. Рішення РФ визнати самопроголошені окремі райони Донецької та Луганської областей – це порушення територіальної цілісності та суверенності України. Такі односторонні заходи порушують засади статуту ООН і порушують так звані Декларації про дружбу, яку міжнародний суд постійно вважає основою міжнародного права. Це також порушення Мінських домовленостей, які підтримує Рада Безпеки ООН. Принципи хартії статуту ООН дуже важливі, їх не можна використовувати обмежено, вибірково. Усі країни члени ООН повинні визнавати та дотримуватися їх", — сказав він.
Генсек ООН також висловив занепокоєння тим, що Росія використовує термін "миротворці" для своїх військових.
"Я дуже пишаюсь тим, що роблять наші миротворці по різних куточках світу, захищаючи цивільне населення. Коли збройні сили однієї країни заходять на територію іншої країни вони не є неупередженими миротворцями. ООН з Генасамблеєю та Радбезом ООН визнає та поважає суверенність та цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", — додав генсек.
Він також закликав до припинення вогню та відновлення верховенства права.
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Що відомо
- 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.
- Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Рада Федерації (верхня палата парламенту) Росії 22 лютого схвалила звернення Путіна про використання Збройних сил країни за кордоном — а саме на території самопроголошених "Л/ДНР".
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.
- Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.
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