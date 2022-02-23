Акції підтримки та відмова від російської мови. Як світ реагує на агресію Росії

Протести проти дій Росії в різних кутках світу, флешмоби в соцмережах на підтримку України — діаспора з-за кордону та іноземці публікують пости с хештегом #STOPrussianAgression та звітують про акції "Ні війні!". Українці ж приєднуються до руху "переходь на українську" і пишуть, що відмовляються від російської мови. Японія та Франція, Німеччина та Мексика, Санкт-Петербург та Маріуполь, київський Пішохідний міст та Білий Дім — в огляді Суспільного.

Від минулого тижня, коли Україна 16 лютого святкувала День єдності, до хештегів #UAразом, #UAразом #UAвместе, #UnityDay, #ДеньЄднання, #StandWithUkraine додався старий і забутий соцмережами #STOPrussianAgression. Саме ці слова додають поряд із гаслами українські спільноти за кордоном, посольства, зарубіжні політики та ЗМІ.

"Найменше, що можу зробити для України". Українці відмовляються від російської

Останню добу рух "переходь на українську" знову набуває розголосу у Facebook. Десятки українців почали розповідати, як відмовились від російської мови та перейшли на українську.

Один з найпопулярніших дописів — від архітектора Слави Балбека:

"Привіт, я Слава і я переходжу на українську мову. Враховуючи те, що останні 38 років я спілкувався виключно російською, перехід буде послідовний”.

Ганна Юровицька з фонду "Таблеточки" пише: "Сьогодні я остаточно для себе вирішила, що не хочу більше розмовляти російською у побуті. Так, це складно, особливо, коли друзі і сім'я російськомовні. Але це найменше, що я можу зробити для своєї країни".

Сторінка "Переходь на українську" постить нові історії.

"Я продовжував думати рідною, але розмовляв російською. Так було зручніше. Наразі я не бачу іншого для себе варіанту як залишитись в Україні, сумлінно працювати, робити свою роботу ще краще, робити нові проєкти і розмовляти українською", — пише одесит Alex Cooper.

Світ

У США в неділю, 21 лютого, у Вашингтоні відбулась масова хода. Сотні людей йшли з українськими прапорами та плакатами "Стоп Путін!". На акції виступав колишній посол США в Україні Вільям Тейлор. "Навіть якщо Путін не вторгнеться до України, він не відмовиться від спроб підкорити Україну собі", — заявив він на мітингу біля Білого Дому.

Напередодні відбулась акція в Огайо. Десятки людей, серед них і українці, прийшли до місцевого українського католицького собору, аби продемонструвати підтримку своїм родинам, що зараз знаходяться в Україні.

У Токіо на підтримку країни зібралася українська спільнота. За повідомленням Посольства України в Японії, акцію протесту влаштували перед посольством РФ.

https://www.facebook.com/ukr.embassy.japan Акція протесту у Токіо перед посольством РФ

У Латвії вчора на "Латвійському радіо 4" вмикали український гімн — "у зв’язку з вторгненням Росії в Україну та на знак солідарності з українським народом", сказано у повідомленні.

У Мексиці в неділю, 20 лютого, центром столиці пройшов марш єдності з українцями. За повідомленням Посольства України в Мексиці, приводом стали День Героїв Небесної Сотні, 8-мі роковини початку збройної агресії Росії проти України.

"Українська громада і друзі з Мексики та всього світу забарвили центр Мехіко у блакитно жовтий колір із закликом на підтримку України в умовах зростаючої військової загрози зі сторони Росії. Гучно пролунав однозначний сигнал — українці не стануть миритись із агресією і брехнею Росії проти України та будуть підтримувати свою країну в будь-якій частині світу", — відзначили у посольстві.

Фото: facebook.com/EmbajadaUcraniaMexico Мітинг на підтримку України у мексиканському Мехіко

У Франції одна з останніх акцій проходила у Парижі перед посольством Росії. Лідером акції був політик Янік Жадот. Учасники скандували "Стоп Путін – стоп війна". У неділю спільнота українців у Франції планує ще одну акцію.

Українці в Німеччині за останній тиждень неодноразово проводили мітинги та акції. 19 лютого кілька десятків людей пронесли вулицями Кельна великий прапор України. А вчора у Берліні близько пів тисячі людей вийшли під російське посольство з вимогою негайно запровадити санкції проти РФ.

Росія

У Москві активісти також виходили проти агресії РФ. 20 лютого відбувся нечисельний пікет на Пушкінській площі. Шістьох учасників протесту затримала поліція.

Учасники тримали плакати з написами: "Школи та лікарні замість бомб та снарядів", "Руки геть від України", "Геть влада чекістів", "Росія, не чіпай Україну", "Ні! Війні з Україною!".

Гасло "Ні війні" було і на банері, який з’явився сьогодні вранці у Санкт-Петербурзі на мосту над Фонтанкою. Фотографію опублікувало російське видання "Медіазона", визнане у РФ іноземним агентом.

Російський онлайн-журнал "Холод" започаткував у Facebook флешмоб з хештегом #янемолчу. Десятки людей розповідають про рідних, друзів, роботу та любов до України. "Ми хочемо разірвати коло мовчання, що склалося навколо теми війни з Україною. Коли нічого не можеш зробити, важливо хоча б сказати, що ти проти ", - написала шеф-редактор відиання Таїсіся Бекбулатова.

Журналіст Юрій Дудь написав пост, в якому назвав Путіна "захопившимся історією імператором", а його оточення — "світою з ампутованою волею та пропагандистським ескортом", та заявив, що не обирав цю владу і висловив підтримку Україні.

5 березня у Москві активісти хочуть провести антивоєнний марш. Як повідомив один з організаторів Олексій Міняйло, що подавав заявку до мерії Москви: "Можна нескінченно говорити про те, що акцію не узгодять, чи люди боятимуться виходити. Але можна просто робити те, що маєш. Росія цієї війни не хоче, і ми говоритимемо про це всіма доступними засобами".

Україна

У містах України також чи не щодня проходять акції проти військової агресії РФ, визнання Росією незалежності окупованих території "Л/ДНР" та нападу на Україну.

Вчора ввечері мариупольці вийшли на центральну площу з державними прапорами та плакатами: "Ми не хочемо в "ДНР" чи Росію" та "Маріуполь — це Україна". Вони принесли прапори України та величезний банер з перекресленим прапором РФ та словами: "Россия – страна-агрессор".

фото: Суспільне Донбас Акція проти агресії Росії в Маріуполі

А однією з найяскравіших подій 22 лютого став спонтанний концерт гурту "Океан Ельзи" у Києві.

"Задача була дуже проста. Перша — об'єднати людей, друга — показати, що всі ми тут удома, в Києві, продовжуємо високо нести свій прапор і дивитися вперед. Ми музиканти, й що ми можемо зробити більш щиро, більш впевнено і більш переконливо, ніж заспівати ті пісні, які люди знають і які символізують ту ситуацію, яка сьогодні відбувається?", — розповідав лідер гурту Святослав Вакарчук.

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