Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон представив паламенту країни пакет економічних санкцій проти Росії. Це відбулося після проведення засідання урядового національного комітету з надзвичайної безпеки Cobra. Впродовж дня політик, як і обіцяв, представив пакет санкцій парламенту.

За словами Джонсона, жорсткі санкції стосуватимуться інтересів російського бізнесу, а не будуть спрямовані тільки на Донбас, Луганськ чи Донецьк. Зокрема, йдеться про санкції проти п'яти російських банків та активи деяких фізичних осіб.

“Зараз Сполучене Королівство разом з союзниками будуть вводити санкції проти Росії, які ми вже підготували. Це будуть нові безпрецедентні повноваження, щоб зупинити Кремль. Це санкції проти 5 основних банків Росії, вводимо санкції проти Геннадія Тимченка, проти Ротенбергів і те, чим вони володіють в Об'єднаному Королівстві, буде заморожено”, — сказав Джонсон.

Говорячи про санкції проти олігархів, Джонсон сказав, що активи Геннадія Тимченка, Бориса Ротенберга та Ігоря Ротенберга у Великій Британії будуть заморожені. Їм буде заборонено в'їзд до Великої Британії, а також ведення будь-якої діяльності зі Сполученим Королівством. За словами Джонсона, Велика Британія буде готувати санкції, що обмежать будь-які бізнес-відносини із ними.

Серед банків, які потрапили під санкції, — Промзв'язокбанк, “Росія”, Індустріальний збербанк, Black Sea Bank.

За словами Джонсона, багато олігархів встигли вивести свої кошти перед запроваденням санкцій.

“Це лише перший етап того, що ми готові зробити. Ми тримаємо наступні санкції, які будуть реалізовані разом з Сполученими Штатами і ЄС, якщо ескалація триватиме”, — зазначив політик.

Джонсон також повідомив, що його країна зараз гарантує кошти для України.

"Я вже побував у Києві, ми зустрілися з президентом Зеленським першого лютого, потім ми спілкувалися у Мюнхені, я спілкувався з ним відразу після промови Путіна, і я його запевнив, що Британія буде неухильно підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України", — сказав Джонсон.

За словами Джонсона, Сполучене Королівство також буде підтримувати захист партнерів НАТО.

“Ми вже подвоїли нашу присутність в Естонії та Мюнхені. Ми будемо готові надіслати ще більше британських військових, якщо будуть такі запити НАТО”, — сказав Борис Джонсон.

Що цьому передувало

Держдума Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнала правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно.

Раніше президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого. Про це очільник Кремля оголосив майже у годинному зверненні до громадян, яке супроводжувалося довгим екскурсом в історію і погрозами на адресу України, НАТО і США.

Перед тим ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.

Що відомо

З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.

Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

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