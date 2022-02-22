Зеленський 22 лютого зустрінеться з лідерами фракцій і груп Ради

У Києві 22 лютого о 19:00 відбудеться зустріч президента Володимира Зеленського із лідерами фракцій і груп у Верховній Раді. Про це повідомила речниця фракції "Слуга Народу" Юлія Палійчук.

Подробиці зустрічі наразі не відомі. За даними "Української правди", на ній будуть присутні представники силових відомств держави.

Раніше 22 лютого Верховна Рада ухвалила звернення до парламентів світу та міжнародних організацій із закликом засудити визнання Росією незалежності маріонеткових утворень на території України. Депутати просять ввести жорсткі санкції щодо Росії, зокрема відключення від платіжних систем та заборону експорту до високих технологій до РФ.

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