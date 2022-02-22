Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія своїм рішенням про визнання самоназваних "Л/ДНР" створює юридичні підґрунтя для подальшої збройної агресії проти України. Україна розглядає можливість розірвання дипломатичних відносин з Росією.

Про це він сказав в Києві під час зустрічі з президентом Естонії.

"Прийшов запит від Міністерства закордонних справ, щоб я розглянув питання розриву дипломатичних відносин між Україною і РФ. Я зараз одразу після нашої пресконференції буду дивитись, пропрацьовувати це питання і не тільки це питання, а наші дії щодо ескалації з боку РФ. Ми вважаємо, що це був крок ескалаційний з боку Росії", – сказав він.

"Це новий акт агресії проти України, який потребує негайної рішучої реакції з боку міжнародних партнерів. Вважаємо, що цим рішенням РФ створює юридичні підґрунтя для подальшої збройної агресії проти України", — додав Зеленський.

Що відомо

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. 22 лютого рішення Путіна підтримала Держдума Росії.

Відповідно до указу про визнання "Л/ДНР", Путін доручив Міністерству оборони "забезпечити здійснення Збройними силами РФ функцій із забезпечення миру" в ОРДЛО до підписання з ними "договорів про дружбу і співробітництво", тобто фактично ввести російські війська на окупований Донбас.

Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.

Заступник голови комітету Ради Федерацій РФ (верхня палата парламенту) з міжнародних справ Андрій Клімов заявив, що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками.

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