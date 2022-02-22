Арахамія: у Донецькій та Луганській областях можуть ввести надзвичайний стан

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія повідомив, що на нараді з президентом Володимиром Зеленським 22 лютого очільники парламентських фракцій і груп обговорювали запровадження надзвичайного стану на Донеччині та Луганщині.
Як повідомляє кореспондентка Суспільного, про це Арахамія заявив за підсумками засідання голів фракцій і груп парламенту.
"Були ідеї про введення воєнного стану, але вводити не будемо доти, поки не почнеться відкрита агресія. Але питання надзвичайного стану в прикордонних регіонах обговорили детально. Можливо, на таке рішення підемо залежно від розвитку ситуації. Передусім це Донецька і Луганська області. Особисто моя позиція вже треба вводити. Якщо вирішимо, то протягом одного дня проголосуємо", — сказав він.
Надзвичайний стан — це тимчасовий правовий режим, який передбачає певне обмеження прав і свобод людей в умовах кризових подій. Його запроваджують за погодження Ради нацбезпеки та оборони, яка звертається до президента, після чого відповідне рішення голосує Верховна Рада. Термін дії надзвичайного стану — від 30 до 60 днів з можливістю продовження.
Арахамія також анонсував зміни до оборонного бюджету і правил закупівель, а ще обговорення закону про легалізацію короткоствольної зброї. Він додав, що наступний тиждень зроблять пленарним, а з 23 лютого парламент працюватиме в "оборонній коаліції" — тобто відкладаються політичні суперечки між партіями.
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Що відомо
- 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.
- Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Рада Федерації (верхня палата парламенту) Росії 22 лютого схвалила звернення Путіна про використання Збройних сил країни за кордоном — а саме на території самопроголошених "Л/ДНР".
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.
- Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.
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