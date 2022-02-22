Арахамія: у Донецькій та Луганській областях можуть ввести надзвичайний стан

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія повідомив, що на нараді з президентом Володимиром Зеленським 22 лютого очільники парламентських фракцій і груп обговорювали запровадження надзвичайного стану на Донеччині та Луганщині.

Як повідомляє кореспондентка Суспільного, про це Арахамія заявив за підсумками засідання голів фракцій і груп парламенту.

"Були ідеї про введення воєнного стану, але вводити не будемо доти, поки не почнеться відкрита агресія. Але питання надзвичайного стану в прикордонних регіонах обговорили детально. Можливо, на таке рішення підемо залежно від розвитку ситуації. Передусім це Донецька і Луганська області. Особисто моя позиція вже треба вводити. Якщо вирішимо, то протягом одного дня проголосуємо", — сказав він.

Надзвичайний стан — це тимчасовий правовий режим, який передбачає певне обмеження прав і свобод людей в умовах кризових подій. Його запроваджують за погодження Ради нацбезпеки та оборони, яка звертається до президента, після чого відповідне рішення голосує Верховна Рада. Термін дії надзвичайного стану — від 30 до 60 днів з можливістю продовження.

Арахамія також анонсував зміни до оборонного бюджету і правил закупівель, а ще обговорення закону про легалізацію короткоствольної зброї. Він додав, що наступний тиждень зроблять пленарним, а з 23 лютого парламент працюватиме в "оборонній коаліції" — тобто відкладаються політичні суперечки між партіями.

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