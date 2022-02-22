Нестабільна ситуація в Україні впливає на всі без винятку сфери життя. У підвішеному стані люди можуть поставити на паузу важливі справи, зокрема операції з нерухомістю. Як ринок нерухомості реагує на інформацію про можливий наступ, де ціни зросли, а де суттєво впали ― в ефірі Українського радіо прокоментував віце-президент Асоціації професійних управляючих нерухомістю Анатолій Топал.

Про ціни на оренду в західних містах України

Є інформація про те, що останні кілька тижнів попит на середню та довгострокову оренду в містах західної України зріс. Ціни категорично не підвищилися, але кількість пропозицій зменшується. Чи довго це триватиме, залежить від розгортання подій навколо України.

Бачимо, що в Києві стало менше людей, менше машин ― це може бути пов’язано як з великою кількістю хворих на COVID-19, так і з від’їздом людей у західні області або ж і за кордон. Тобто говорити, що ринок нерухомості вибухово реагує ― не можна. Цей ринок більш інертний, ніж, наприклад, валютний ринок.

Щодо цін на оренду у Львові ― вони теж особливо не зросли. І пропозиція житла поки що залишається вищою за попит. Люди спостерігають за ситуацією, розуміють, що до Львова 6 годин автівкою і не приймають поки рішення про виїзд. Водночас бачимо, що на 8 березня вже з’явилося питання щодо подобової оренди у Львові ― майже 80 відсотків на сьогодні заброньовано.

В Ужгороді, Франківську та інших містах також немає істерики про те, що все заброньовано і вже виставляють двоповерхові ліжка, а в плацкартних вагонах встановлюють додаткові полиці.

У західних українських містах не так багато офісної нерухомості. Тому, якщо розпочнеться масове відкриття офісів-дублерів, ємності ринку може не вистачити. З іншого боку, за останні роки значно зросла кількість як житлових приміщень, так і офісних. До того ж багато людей і компаній вже звикли працювати віддалено, що знижує потребу в оренді офісів.

Прогноз щодо змін ринку нерухомості

Оскільки ринок нерухомості інертний, він реагує на негаразди тим, що переходить у стадію завмирання. До речі, київський ринок не завмер у нуль, операції відбуваються, люди купують і на вторинному ринку, і в новобудовах. Багато інвесторів перейшли у стадію очікування і кажуть: якщо ціни впадуть на 20 відсотків, ми готові купувати масово. Але, так чи інакше, сьогодні формується відкладений попит.

Прогнозувати, що буде далі, зараз неможливо, тому що саме такого чинника, як загроза повномасштабної війни, раніше не було. Отже, як цей чинник вплине і коли саме ― ми не знаємо. У 2014 і 2016 роках прогнозували, що все обвалиться в нуль ― не обвалилося.

Що відомо

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