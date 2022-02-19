На українських кордонах понад 147 тисяч російських військових. Через загрозу вторгнення Росії посольства США, Канади, Австралії та генеральне консульство Німеччини тимчасово перевезли працівників у Львів. Також до Львова та Брюсселя переїжджає київський офіс НАТО. Чи зріс попит на оренду житла на заході країни та яка ситуація з нерухомістю у столиці — з’ясовувало Суспільне.

Львів

Частка іноземних туристів у Львові зараз складає стільки ж, скільки зазвичай — 40%, розповіла Суспільному заступниця директора комунального підприємства "Центр розвитку туризму" Лілія Курпіта.

Вартість оренди нерухомості у Львові зросла не суттєво. Середня ціна за оренду квартири в новобудові складає 400 доларів за місяць. Пропозиція й досі переважає над попитом. Знайти квартиру зараз можна без труднощів, переконує керівник агенції з нерухомості Василь Івандівка: "Поки що паніка не сягнула нас, квартир є достатньо. Немає такого, що нам дзвонять суто зі Східної України. Львів є інвестиційно привабливим, тому тут є багато людей з інших областей, які просто інвестують кошти".

Директор одного із львівських агентств нерухомості, Валерій Малінка, розповідає, що попит на добову та не довгострокову оренду квартир дещо зріс, але не суттєво: "Протягом останніх тижнів дзвінки відбуваються постійно, йде моніторинг зі сторони великих компаній щодо перевезення працівників не тільки у Львів, а й у межах області. Але на даний момент це тільки моніторинг цін". Та додає, що як правило, квартирами цікавляться бізнесмени і представники IT.

В IT-сфері останнім часом говорять про тимчасовий переїзд у західну Україну та за кордон. Проте, це не стало трендом. Степан Веселовський, СЕО Львівського IT-кластера, розповів виданню “Liga.Tech”, що масового переїзду працівників IT-сфери із Києва та інших регіонів до Львова поки що не фіксують. Представниця ІТ-компанії Roosh Олександра Бородіна у коментарі сайту “DUO” каже що працівники залишаються у Києві, однак розглядають можливість тимчасового переїзду у Львів.

У готелях Львова також не має 100% заповненості. Один із львівських готелів на 69 номерів заповнений наполовину, розповів Суспільному pr-менеджер мережі ресторанів та готелів Тарас Маселко: “В основному це люди з Києва, які приїжджають до нас на тиждень-два, ймовірно з безпекових причин. Це не є так масово, і ми не маємо стовідсоткового заселення”.

Не спостерігається зменшення туризму у Західних областях також серед іноземців. Минулого тижня екскурсіями, закладами культури та музеями Львова цікавилися понад 600 туристів розповідає Лілія Курпіта: “Найбільше в нас відвідувачів з Польщі, Туреччини, Великобританії. Якщо брати українських туристів, то найбільше — це кияни, Харків, Дніпро”.

“Ми приїхали з Києва. Давно запланували відпочинок у Східниці і проїздом заїхали до Львова на два дні. Зберігаємо спокій, морально і фізично готові до всього — аптечку маємо, усі необхідні речі з собою”, — розповідає киянка Антоніна, яка на декілька днів приїхала у Львів.

Київ

Ринок нерухомості у Києві зараз перебуває в стагнації. Тобто продавці ціни не знижують, покупці дивляться об'єкти нерухомості, але угоди по купівлі та продажу не укладають через нестабільну ситуацію в країні — зауважує рієлтор Павло Сейц. Попит на оренду та купівлю дещо знизився, проте не більше ніж під час жорсткого локдауну.

“Цей ринок дуже чутливий особливо в продажах. Вже в період карантину ми мали просідання по продажах і по оренді житлової нерухомості. До цього потрібно звикнути. В період жорсткого карантину попит був значно менший ніж зараз”, — каже Сейц.

На тлі повідомлень про скупчення російських військ на українських кордонах ціни на ринку нерухомості в Києві не змінилися, втім угоди на купівлю квартир кияни відклали розповів Суспільному президент асоціації спеціалістів з нерухомості Юрій Піта.

"Попит не те що знизився, просто покупці призупинили рішення щодо купівлі. Тобто вони перенесли їх на тиждень може на два, в очікуванні коли ця ситуація, можливо, більш менш владнається", — каже Піта.

Та попри те що ринок нерухомості наразі залишається стабільним Піта додає: якщо російські війська і надалі будуть звозити до українських кордонів, ціни на житло будуть знижуватися.

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