У Києві за добу виявили 2296 випадків COVID-19

Станом на ранок 21 лютого у Києві виявили 2269 нових випадків COVID-19, через ускладнення хвороби 17 людей.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"+2296 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 433 567)", — йдеться у повідомленні.

За словами мера, протягом доби хворобу виявили у 1357 жінок віком від 18 до 90 років, 802 чоловіків віком від 18 до 92 років, а також у 138 дітей і підлітків віком від 3 місяців до 17 років.

"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (469), Солом‘янському (265) та в Голосіївському (247)", — додав Кличко.

При цьому за добу через ускладнення захворювання померли 6 жінок віком від 66 до 89 років та 11 чоловіків 58-89 років. Загальна кількість смертельних випадків у столиці сягнула 8897. Водночас подолати хворобу змогли 962 мешканця Києва, загалом хворобу перенесли вже 359 961 киян.

Також протягом доби столичні медики шпиталізували до лікарень 35 хворих на коронавірус, ще 113 киян госпіталізовано з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Що відомо

За добу 20 лютого в Україні виявили 13 562 нових підтверджених випадків COVID-19.

У Києві за добу 19 лютого підтвердили 2126 випадків захворювання на коронавірус, померли 22 людини.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

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