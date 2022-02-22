Представник Єлисейського палацу заявив, що звернення президента РФ Володимира Путіна 21 лютого, яке завершилося визнанням самопроголошених "Л/ДНР", було "параноїдальним" і порушило домовленості, укладені під час візиту французького лідера Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє AFP.

За словами члена команди президента Франції, який побажав залишитися анонімним, у зверненні Путіна перемішалися "закостенілі та параноїдальні ідеї", а сам президент РФ "не дотримався обіцянок, даних" Макрону за підсумками їхньої зустрічі в Москві 7 лютого.

Єлисейський палац також вважає, що після визнання самопроголошених "Л/ДНР" Росія може вдатися до подальших "збройних дій" проти України. Там стверджують, що Путін "зробив чіткий вибір порушити свої зобов’язання", тому Європейський Союз відповість санкціями.

За даними Financial Times, під час перемовин у Москві Еммануель Макрон домовився з Володимиром Путіним, що Москва відведе війська з Білорусі після завершення там спільних військових навчань (це мало статися 20 лютого) і потім не вдаватиметься до подібних маневрів.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон засудив рішення Путіна про визнання "сепаратистських регіонів на сході України". Він закликав до термінового засідання Ради Безпеки ООН (яке, зрештою, відбулося в ніч проти 22 лютого), а також ухвалення точкових європейських санкцій.

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