Інтенсифікація Мінських угод та вимоги Кремля. Про що говорили Путін з Макроном

7 лютого в Москві відбулися перемовини президента РФ Володимира Путіна та президента Франції Еммануеля Макрона. Їх головною темою стала ситуація навколо України. Напередодні Макрон висловив сподівання, що розмови тет-а-тет з очільником Кремля буде достатньо, аби розрядити напругу через нарощування російських військ біля кордонів України.

Після майже шестигодинної зустрічі президенти провели спільну пресконференцію на якій Путін повторив свою риторику щодо "гарантій безпеки" і заявив, що Захід проігнорував вимоги Росії. Натомість Макрон заявив, що сторони домовилися про подальшу співпрацю за трьома пунктами, зокрема про продовження мирних перемовин у Нормандському форматі та інтенсифікацію Мінська.

Позиція Франції

За словами президента Франції, сторони змогли просунутися за певними технічними моментами. Зокрема, Макрон та Путін домовилися продовжити співпрацю у Нормандському форматі задля досягнення мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

"На останній зустрічі радників Нормандського формату змогли досягти серйозних домовленостей щодо режиму припинення вогню. Ми повинні продовжувати просуватися по кроках для виконання цих угод чітко і повністю", — наголосив Макрон.

Крім цього, за словами Макрона, Франція та Росія привітали відкликання президентом Зеленським законопроєкту, "який би порушував Мінські угоди".

"Зокрема, ми вітаємо зусилля президента Зеленського, конкретні обов'язки, які він взяв на себе в рамках Нормандського формату. Мова йде про відкликання закону, який не відповідає Мінським угодам і президент Путін це згадав. Цей закон був відкликаний з ініціативи президента Зеленського і також було отримано роз'яснення з приводу того, що є також в Росії законопроєкти, які пропонуються. Але він заспокоїв нас, що цього не буде якщо це не відповідає Мінським угодам", — зазначив Макрон.

Вочевидь, йдеться про законопроєкт про перехідне правосуддя на Донбасі, який 24 січня був відкликаний з парламенту урядом. Віцепрем'єрка з питань реінтеграції Ірина Верещук заявила, що в документ необхідно внести рекомендації Венеціанської комісії, чого не можна буде зробити між читаннями.

Президент Макрон також заявив, що Мінські угоди мають стати основою політичного розв'язання конфлікту на Донбасі. Він проанонсував, що саме про виконання Мінських угод йтиметься під час зустрічі з президентом Зеленським 8 лютого.

"Є дуже чутливі питання по конституційній реформі та по статусу, по виборах, які зараз розглядаються і будуть невдовзі розглядатися. Я сказав пану Зеленському і Путіну, що Мінські угоди можуть врегулювати та здійснити прогрес у справі кризи в Україні. Саме про це говоритиму з Зеленським", — сказав Макрон.

Позиція Росії

Путін заявив, що під час зустрічі з Макроном сторони черговий раз обговорили вимоги Росії щодо "гарантії безпеки". Президент РФ вважає, що досі ця вимога Росії ігнорувалася Заходом.

"Ці пропозиції, нагадаю, містять три ключові пункти, що стосуються неприпустимості подальшого розширення НАТО, відмови від розміщення НАТО ударних систем озброєння на російських кордонах та повернення військового потенціалу та інфраструктур військового блоку до стану 1997 року в Європі. Самі ці наші центральні стурбованості виявилися проігноровані в отриманих 26 січня від США та НАТО відповідях", — заявив Путін.

Крім цього, Путін поскаржився, що українська влада "взяла курс на ігнорування Мінських домовленостей" та звернув увагу Макрона на "масові систематичні порушення прав людини в Україні". Він також наголосив, що готовий надати політичний притулок "таким, як Порошенко".

"В Україні закриваються неугодні ЗМІ, влаштовуються гоніння на політичних опонентів. До речі кажучи, свого часу коли пан Порошенко був ще президентом України, я йому говорив, що якщо у нього виникнуть якісь складнощі в майбутньому, то Росія готова йому надати політичний притулок. Він тоді багато іронізував з цього приводу. Сьогодні хочу підтвердити свою пропозицію, попри наші серйозні розбіжності з питання врегулювання щодо Донбасу. Його переслідування, як державного злочинця, на мій погляд, теж надмірна заявка на успіх чинного керівництва. Ми готові таким як пан Порошенко, надати притулок в Росії", — зазначив Путін.

Президент РФ також підкреслив, що не бачить альтернативи Мінським угодам. При цьому, він звинуватив українську владу у невиконанні домовленостей.

"Я вважаю, що іншої альтернативи просто немає. Поки в Києві то кажуть, що будуть виконувати, то кажуть, що це їхню країну зруйнує. Чинний президент нещодавно заявив, що йому жоден з пунктів не подобається у Мінських домовленостях", — сказав Путін.

Що відомо

12 січня у Брюсселі відбулися переговори Росії та НАТО, присвячені європейській безпеці. Фомін за підсумками засідання заявив, що російсько-натівські відносини "перебувають на критично низькому рівні" на тлі "повної деградації архітектури безпеки в Європі".

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.

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