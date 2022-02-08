Під час перемовин у Москві президент Франції Еммануель Макрон домовився з російським візаві Володимиром Путіним, що Москва відведе війська з Білорусі після завершення там спільних військових навчань і потім не вдаватиметься до подібних маневрів.
Про це повідомляє Financial Times із посиланням на представників французької сторони.
За даними видання, Путін пообіцяв Макрону вивести до 30 тисяч російських військових із Білорусі після завершення спільних російсько-білоруських навчань 20 лютого.
Крім того, президент РФ нібито пообіцяв не вдаватися до нових "військових ініціатив" і погодився на діалог щодо розгортання російських сил та "структурований діалог щодо колективної безпеки".
Москва офіційно не підтвердила твердження французької сторони. Речник Путіна Дмитро Пєсков лише зазначив, що президенти РФ і Франції "готові продовжити діалог", але не уточнив, щодо чого. Крім того, стверджує Пєсков, під час зустрічі 7 лютого "побоювання Москви" не були розвіяні.
"Усі ці теми вимагають згоди союзників Франції в ЄС та НАТО, насамперед США", — додав речник президента Росії в коментарі Financial Times.
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Що відомо
- З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.
- США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.
- Напередодні візиту до Москви Еммануель Макрон заявив, що Росія має право висловлювати свої занепокоєння щодо безпекової ситуації, а його діалог із Володимиром Путіним здатен відвернути подальшу ескалацію ситуації на російсько-українському кордоні.
- 8 лютого Еммануель Макрон перебуватиме з візитом в Україні.
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