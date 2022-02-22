Президенти Європейської ради і Єврокомісії узгодили санкції проти РФ

Президенти Європейської ради та Єврокомісії оголосили про узгодження пакету санкцій щодо РФ через агресію проти України. Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

“Рішення Російської Федерації визнати самостійними суб’єктами та направити російські війська в окремі райони Донецької та Луганської областей України є незаконним і неприйнятним. Це порушує міжнародне право, територіальну цілісність і суверенітет України, власні міжнародні зобов’язання Росії і ще більше посилює кризу”, — йдеться у спільній заяві президентів.

Вони анонсували, що у вівторок, 22 лютого, о 16:00 відбудеться неформальна зустріч міністрів закордонних справ ЄС під головуванням Верховного представника. Після цього перший пакет санкцій буде офіційно представлений.

“Відповідні органи зберуться, щоб без зволікань завершити пакет”, — йдеться у спільній заяві.

Пакет санкцій стосуватиметься:

тих, хто був причетний до незаконного рішення,

банків, які фінансують російські військові та інші операції на цих територіях,

буде спрямований на можливість російської держави та уряду отримати доступ до капіталу та фінансових ринків і послуг ЄС, обмежуватиме фінансування ескалаторної та агресивної політики,

буде націлений на торгівлю з двох окупованих регіонів до та з ЄС, щоб гарантувати, що відповідальні особи чітко відчувають економічні наслідки своїх незаконних та агресивних дій.

“ЄС підготувався і готовий вжити додаткових заходів на пізнішому етапі, якщо це буде потрібно у світлі подальших подій”, — йдеться у заяві.

Обидва президенти також привітали стійку єдність держав-членів і їхню рішучість швидко реагувати на незаконні дії Росії в тісній координації з міжнародними партнерами.

Що цьому передувало

Держдума Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнала правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно.

Раніше президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого. Про це очільник Кремля оголосив майже у годинному зверненні до громадян, яке супроводжувалося довгим екскурсом в історію і погрозами на адресу України, НАТО і США.

Перед тим ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.

Що відомо

З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.

Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

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