Президент Росії Володимир Путін заявив, що, за словами його американського візаві Джо Байдена, Україна не стане членом Північноатлантичного Альянсу "завтра", і щодо цього питання "можливий певний мораторій".
Про це Путін заявив на позачерговому засіданні Ради національної безпеки РФ 21 лютого.
"Я ось зі своїми колегами щодо цього (членства України в НАТО — ред.) розмовляю. І американський колега запевнив, що Україну не збираються приймати завтра. Понад те, можливий певний мораторій. Але вони вважають, що Україна не готова сьогодні", — сказав Путін.
"Ми вважаємо, це не поступка нам, а реалізація ваших планів. Ви вважаєте, що потрібно почекати і підготувати Україну до вступу в НАТО. Ви не для нас — для себе цей мораторій робите. У чому тут рух у нашому напрямку?" — додав російський президент.
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Нерозширення НАТО — зокрема відмова прийняття України — є однією з вимог Росії в межах так званих гарантій безпеки, які вона направила країнам Заходу в грудні 2021 року.
26 січня США і НАТО передали Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Іспанська газета El País опублікувала текст відповідей — у них не йдеться про неможливість вступу України до НАТО, на чому наполягала РФ, а також не ідеться про нерозширення Альянсу.
10 лютого свою відповідь на "гарантії безпеки" Росії передав Європейський Союз від імені 27 держав-членів, хоча Москва і наполягала на тому, що хоче отримати реакцію кожного уряду окремо.
Що відомо
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.
- Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.
- Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.
- 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Вони також попросили Путіна укласти угоди про співпрацю з Росією у сфері оборони, а також надати фінансову допомогу. Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.
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