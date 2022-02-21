Президент Росії Володимир Путін заявив, що, за словами його американського візаві Джо Байдена, Україна не стане членом Північноатлантичного Альянсу "завтра", і щодо цього питання "можливий певний мораторій".

Про це Путін заявив на позачерговому засіданні Ради національної безпеки РФ 21 лютого.

"Я ось зі своїми колегами щодо цього (членства України в НАТО — ред.) розмовляю. І американський колега запевнив, що Україну не збираються приймати завтра. Понад те, можливий певний мораторій. Але вони вважають, що Україна не готова сьогодні", — сказав Путін.

"Ми вважаємо, це не поступка нам, а реалізація ваших планів. Ви вважаєте, що потрібно почекати і підготувати Україну до вступу в НАТО. Ви не для нас — для себе цей мораторій робите. У чому тут рух у нашому напрямку?" — додав російський президент.

Нерозширення НАТО — зокрема відмова прийняття України — є однією з вимог Росії в межах так званих гарантій безпеки, які вона направила країнам Заходу в грудні 2021 року.

26 січня США і НАТО передали Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Іспанська газета El País опублікувала текст відповідей — у них не йдеться про неможливість вступу України до НАТО, на чому наполягала РФ, а також не ідеться про нерозширення Альянсу.

10 лютого свою відповідь на "гарантії безпеки" Росії передав Європейський Союз від імені 27 держав-членів, хоча Москва і наполягала на тому, що хоче отримати реакцію кожного уряду окремо.

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