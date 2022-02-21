Президент РФ Володимир Путін під час засідання Ради безпеки РФ заявив, що українська влада не збирається виконувати Мінські домовленості.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

Під час засідання Володимир Путін вчергове назвав події Революції Гідності "державним переворотом" та звинуватив Україну в тому, що від 2014 року було зроблено дві спроби силового розвʼязання конфлікту на Донбасі. Путін вважає, що зараз відбувається третя спроба силового вирішення конфлікту.

"Хід подій показує, що київська влада не збирається виконувати Мінські домовленості, і вони про це вже заявляли на найвищих рівнях", — заявив Путін.

Він також оголосив, що метою засідання Радбезу є "визначення наших подальших кроків" та додав, що йдеться про розгляд звернення Державної думи та "керівників" окупованих територій про визнання ОРДЛО незалежними державами.

Що відомо

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

Вранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

16 лютого бойовики на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, Мар'їнку, Врубівку. ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення.

США та союзники вкотре попереджають Україну про загрозу вторгнення Росії, а західні ЗМІ з посиланням на джерела називають дати та сценарії можливого вторгнення.

Починаючи з 12 лютого, низка країн порадили своїм громадянам терміново виїхати з України через загрозу військового нападу, а посольства — перенесли свої офіси до Львова. 18 лютого посольство Британії повідомило про переїзд до Львова. 19 лютого стало відомо, що НАТО переводить персонал українського офісу до Львова та Брюсселя.

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