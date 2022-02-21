Характер пересування російської техніки біля кордонів України різко змінився. Це може свідчити про формування бойових порядків.
Про це повідомляє Conflict Intelligence Team 21 лютого.
У повідомленні сказано, що раніше російська військова техніка пересувалася майже виключно на залізничних платформах та танкових транспортерах. Зараз ця техніка майже завжди пересувається самостійно, а танки та інша техніка пересуваються разом з вогнеметними системами. Оскільки ці види техніки належать до різних родів військ, можливо йдеться про формування бойових порядків батальйонно-тактичних груп.
"Ми вважаємо, що перекидання сил з інших регіонів завершилася і імовірно відбувається вихід на початкові позиції для можливого наступу", — сказано в повідомленні.
Крім цього, група повідомляє, що російські військові, що знаходяться біля кордонів України, перебувають у тяжких умовах: живуть у переповнених приміщеннях та не отримують централізованого харчування.
"Довго тримати війська в таких умовах неможливо, тому у найближчі дні можна або очікувати наступу, або часткового відведення військ принаймні в ті великі табори, де ми їх спостерігали до цього (на момент написання цього поста жодного відведення ми не спостерігаємо", — сказано в повідомленні.
Що відомо
- 20 лютого російські окупанти 80 разів порушили режим припинення вогню, 72 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
- Дитсадок у Станиці Луганській, школа у Врубівці, артснаряд посеред Мар’їнки. Від ранку 17 лютого на Донбасі обстрілюють населені пункти. Загалом зафіксували 47 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ, заявили у пресцентрі ООС. Водночас місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення за менш ніж добу.
- 19 лютого на Донеччині через обстріли російських окупантів пошкоджена Карлівська фільтрувальна станція. Без водопостачання залишились майже десять міст Донеччини.
- 18 лютого російські бойовики 66 разів порушили режим припинення вогню, 52 з них окупанти гатили з важкого озброєння. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
- 18 лютого російські окупанти обстріляли КПВВ "Щастя" та гуманітарний конвой Червоного Хреста. Про це Суспільному повідомила речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.
- 17 лютого ввечері окупації війська знову обстріляли Станицю Луганську та влучили у житловий будинок.
- США та союзники вкотре попереджають Україну про загрозу вторгнення Росії, а західні ЗМІ з посиланням на джерела називають дати та сценарії можливого вторгнення
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