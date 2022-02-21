Характер пересування російської техніки біля кордонів України різко змінився. Це може свідчити про формування бойових порядків.

Про це повідомляє Conflict Intelligence Team 21 лютого.

У повідомленні сказано, що раніше російська військова техніка пересувалася майже виключно на залізничних платформах та танкових транспортерах. Зараз ця техніка майже завжди пересувається самостійно, а танки та інша техніка пересуваються разом з вогнеметними системами. Оскільки ці види техніки належать до різних родів військ, можливо йдеться про формування бойових порядків батальйонно-тактичних груп.

"Ми вважаємо, що перекидання сил з інших регіонів завершилася і імовірно відбувається вихід на початкові позиції для можливого наступу", — сказано в повідомленні.

Крім цього, група повідомляє, що російські військові, що знаходяться біля кордонів України, перебувають у тяжких умовах: живуть у переповнених приміщеннях та не отримують централізованого харчування.

"Довго тримати війська в таких умовах неможливо, тому у найближчі дні можна або очікувати наступу, або часткового відведення військ принаймні в ті великі табори, де ми їх спостерігали до цього (на момент написання цього поста жодного відведення ми не спостерігаємо", — сказано в повідомленні.

Що відомо

20 лютого російські окупанти 80 разів порушили режим припинення вогню, 72 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Дитсадок у Станиці Луганській, школа у Врубівці, артснаряд посеред Мар’їнки. Від ранку 17 лютого на Донбасі обстрілюють населені пункти. Загалом зафіксували 47 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ, заявили у пресцентрі ООС. Водночас місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення за менш ніж добу.

19 лютого на Донеччині через обстріли російських окупантів пошкоджена Карлівська фільтрувальна станція. Без водопостачання залишились майже десять міст Донеччини.

18 лютого російські бойовики 66 разів порушили режим припинення вогню, 52 з них окупанти гатили з важкого озброєння. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

18 лютого російські окупанти обстріляли КПВВ "Щастя" та гуманітарний конвой Червоного Хреста. Про це Суспільному повідомила речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.

17 лютого ввечері окупації війська знову обстріляли Станицю Луганську та влучили у житловий будинок.

США та союзники вкотре попереджають Україну про загрозу вторгнення Росії, а західні ЗМІ з посиланням на джерела називають дати та сценарії можливого вторгнення

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