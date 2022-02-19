19 лютого на Донеччині через обстріли російських окупантів пошкоджена Карлівська фільтрувальна станція. Без водопостачання залишились майже десять міст Донеччини.

Про це повідомляє пресслужба Покровської міської ради.

"Сьогодні о 5:00 в результаті бойових дій пошкоджена Карлівська фільтрувальна станція. Без централізованого водопостачання залишаються міста, які живляться з неї, в тому числі й Покровськ", - йдеться у повідомленні.

Карлівська фільтрувальна станція постачає воду у Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівку, Покровськ, Селидове та Українськ.

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