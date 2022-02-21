Окупанти 80 разів відкривали вогонь — штаб ООС

На Донбасі з боку бойовиків зафіксували 80 порушень, 72 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.
"Бойовики обстріляли Красногорівку, Авдіївку Гранітне, Старогнатівку, Луганське, Опитне, Піски, Новогнатівку, Щастя, Артема, Тарамчук, Світлодарськ, Золоте, Південне, Новотроїцьке, Причепилівку, Павлопіль, Болотене, Кримське, Новогригорівку, Трудівське, Мар'їнку, Калинове, Миколаївку, Новозванівку, Богданівку, Шуми, Станицю Луганську, Нью Йорк, Новолуганське, Старий Айдар, Лобачеве, Мемрик та Залізне", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої тяжкості та знаходиться у лікувальному закладі.
Що відомо
- 20 лютого окупанти 136 разів відкривали вогонь.
- 19 лютого на Донеччині через обстріли російських окупантів пошкоджена Карлівська фільтрувальна станція. Без водопостачання залишились майже десять міст Донеччини.
- 18 лютого російські бойовики 66 разів порушили режим припинення вогню, 52 з них окупанти гатили з важкого озброєння. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
- 18 лютого російські окупанти обстріляли КПВВ "Щастя" та гуманітарний конвой Червоного Хреста. Про це Суспільному повідомила речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.
- 17 лютого ввечері окупації війська знову обстріляли Станицю Луганську та влучили у житловий будинок.
- 17 лютого російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали двоє мирних жителів.
- Дитсадок у Станиці Луганській, школа у Врубівці, артснаряд посеред Мар’їнки. Від ранку 17 лютого на Донбасі обстрілюють населені пункти. Загалом зафіксували 47 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ, заявили у пресцентрі ООС. Водночас місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення за менш ніж добу.
- Збройні Сили України не планують жодних наступальних операцій. Про це 17 лютого повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенанта Валерій Залужний.
- Окупанти знову обстріляли Станицю Луганську, горять два приватних будинки
- Намагається вплинути на засідання ООН. Резніков пояснив, для чого Кремлю загострення на Донбасі
- Окупанти гатять з мінометів по всій лінії фронту, поранені військовий та двоє цивільних — штаб ООС
- Володимир Зеленський з Маріуполя провів розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем, під час якої проінформував про обстріл у Станиці Луганській.