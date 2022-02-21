Окупанти 80 разів відкривали вогонь — штаб ООС

На Донбасі з боку бойовиків зафіксували 80 порушень, 72 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.

"Бойовики обстріляли Красногорівку, Авдіївку Гранітне, Старогнатівку, Луганське, Опитне, Піски, Новогнатівку, Щастя, Артема, Тарамчук, Світлодарськ, Золоте, Південне, Новотроїцьке, Причепилівку, Павлопіль, Болотене, Кримське, Новогригорівку, Трудівське, Мар'їнку, Калинове, Миколаївку, Новозванівку, Богданівку, Шуми, Станицю Луганську, Нью Йорк, Новолуганське, Старий Айдар, Лобачеве, Мемрик та Залізне", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої тяжкості та знаходиться у лікувальному закладі.

Що відомо

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