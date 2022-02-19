Російські окупанти 66 разів відкривали вогонь — штаб ООС

18 лютого російські бойовики 66 разів порушили режим припинення вогню, 52 з них окупанти гатили з важкого озброєння. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.

Російські окупанти гатили з артилерії 122-го калібру, артилерії 82-го та 120- го калібру, з озброєння БМП-2, великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Вогонь вели поблизу 36 населених пунктів по всій лінії фронту.

Від початку 19 лютого окупанти 12 разів відкривали вогонь з артилерії 122-го калібру, мінометів 120-го та 82-го калібрів поблизу Новотроїцького, Новоселівки, Старогнатівки, Болотеного, Водяного та Широкиного.

Також на Донеччині зафіксували проліт БПЛА окупантів, ймовірно "Орлан-10", який перетнув лінію розмежування.

Що відомо

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