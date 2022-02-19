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Російські окупанти 66 разів відкривали вогонь — штаб ООС
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Російські окупанти 66 разів відкривали вогонь — штаб ООС

Олександра Папіна
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Російські окупанти 66 разів відкривали вогонь — штаб ООС фото: Штаб ООС

18 лютого російські бойовики 66 разів порушили режим припинення вогню, 52 з них окупанти гатили з важкого озброєння. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.

Російські окупанти гатили з артилерії 122-го калібру, артилерії 82-го та 120- го калібру, з озброєння БМП-2, великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Вогонь вели поблизу 36 населених пунктів по всій лінії фронту.

Від початку 19 лютого окупанти 12 разів відкривали вогонь з артилерії 122-го калібру, мінометів 120-го та 82-го калібрів поблизу Новотроїцького, Новоселівки, Старогнатівки, Болотеного, Водяного та Широкиного.

Також на Донеччині зафіксували проліт БПЛА окупантів, ймовірно "Орлан-10", який перетнув лінію розмежування.

Що відомо

  • 18 лютого російські окупанти обстріляли КПВВ "Щастя" та гуманітарний конвой Червоного Хреста. Про це Суспільному повідомила речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.
  • 17 лютого ввечері окупації війська знову обстріляли Станицю Луганську та влучили у житловий будинок.
  • 17 лютого російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали двоє мирних жителів.
  • Дитсадок у Станиці Луганській, школа у Врубівці, артснаряд посеред Мар’їнки. Від ранку 17 лютого на Донбасі обстрілюють населені пункти. Загалом зафіксували 47 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ, заявили у пресцентрі ООС. Водночас місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення за менш ніж добу.
  • Збройні Сили України не планують жодних наступальних операцій. Про це 17 лютого повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенанта Валерій Залужний.
  • Окупанти знову обстріляли Станицю Луганську, горять два приватних будинки
  • Намагається вплинути на засідання ООН. Резніков пояснив, для чого Кремлю загострення на Донбасі
  • Окупанти гатять з мінометів по всій лінії фронту, поранені військовий та двоє цивільних — штаб ООС
  • Володимир Зеленський з Маріуполя провів розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем, під час якої проінформував про обстріл у Станиці Луганській.

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