У Луганській області окупації війська знову обстріляли Станицю Луганську та влучили у житловий будинок. Про це Суспільному повідомив голова Станично-Луганської селищної ВЦА Альберт Зінченко.
"Станиця Луганська, вулиця Магістральна будинок 8, 10 хвилин тому сталось попадання у житловий будинок з важкої зброї. Почалась пожежа, горить будинок", — розповів Альберт Зінченко.
Зінченко додав, що обстріл закінчився. Від СЦКК є підтвердження гарантій "тиші". Пожежники виїхали на місце події. Станиця Луганська залишається без світла.
Станом на 22:55 пожежу потушили.
Військовий оглядач Михайло Жирохов розповів в ефірі Суспільного, що наразі ОБСЄ не має технічної можливості зафіксувати усі обстріли, оскільки деякий час назад громадяни західник країн покинули Місію ОБСЄ.
Що відомо
- Окупанти гатять з мінометів по всій лінії фронту, поранені військовий та двоє цивільних — штаб ООС
- Володимир Зеленський з Маріуполя провів розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем, під час якої проінформував про обстріл у Станиці Луганській.
- 17 лютого у результаті обстрілів з боку російських окупантів без електропостачання залишились жителі Станиці Луганської.
- 17 лютого російські окупанти близько 09:40 обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова поблизу Станиці Луганської.
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