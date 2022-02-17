У Луганській області окупації війська знову обстріляли Станицю Луганську та влучили у житловий будинок. Про це Суспільному повідомив голова Станично-Луганської селищної ВЦА Альберт Зінченко.

"Станиця Луганська, вулиця Магістральна будинок 8, 10 хвилин тому сталось попадання у житловий будинок з важкої зброї. Почалась пожежа, горить будинок", — розповів Альберт Зінченко.

Зінченко додав, що обстріл закінчився. Від СЦКК є підтвердження гарантій "тиші". Пожежники виїхали на місце події. Станиця Луганська залишається без світла.

Станом на 22:55 пожежу потушили.

Військовий оглядач Михайло Жирохов розповів в ефірі Суспільного, що наразі ОБСЄ не має технічної можливості зафіксувати усі обстріли, оскільки деякий час назад громадяни західник країн покинули Місію ОБСЄ.

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