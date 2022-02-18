Велика Британія 18 лютого оновила рекомендації щодо закордонних поїздок для своїх громадян і застерігає від поїздок на територію Білорусі та невизнане Придністров’я, яке входить до складу Молдови.

Відповідні рекомендації вміщені на сайті британського Міністерства закордонних справ.

Зокрема британцям радять уникати поїздок у Білорусь, зокрема в райони Єльська, Мозиря, Речиці, Лунинця, Гомеля, Осиповичів, Барановичів і Бреста, а також узагалі на територію невизнаного Придністров’я.

"Із січня 2022 року через нарощування російських сил на кордонах України зросла загроза воєнних дій. У разі, якщо відбудеться збройне протистояння, наші можливості надання консульської допомоги будуть обмежені", — застерігає британське МЗС.

Як відомо, в Білорусі розташована російська військова техніка, яка офіційно бере участь у спільних навчаннях "Союзна рішучість-2022" (вони мають завершитися 20 лютого). А в Придністров'ї ще з часів СРСР перебувають залишки 14-ої радянської армії.

Раніше низка країн і Велика Британія зокрема закликали своїх громадян не подорожувати в Україну через ризик вторгнення Росії, а також частково або повністю евакуювали свої дипломатичні представництва з Києва.

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