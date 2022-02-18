МОЗ оновило епідемічне зонування України: що змінилось

Міністерство охорони здоров'я оновило епідеміологічне зонування України, перемістивши Київ з "жовтої" до "помаранчевої" зони. Відтак станом на 18 лютого "жовтими" залишаються лише дві області.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Відповідно до оприлюднених даних, У Києві був перевищений 20-відсотковий поріг виявлення випадків інфікування COVID-19. 17 лютого він становив 21,6%.
Станом на 18 лютого у "червоній" зоні епідеміологічної небезпеки перебувають Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області.
У "жовтій" зоні перебувають лише два регіони України — Полтавська та Чернівецька області. Решта областей опинились у "помаранчевій" зоні епідеміологічної небезпеки.
Що відомо
- За добу 17 лютого в Україні зафіксували 34 938 нових випадків захворювання на COVID-19, через ускладнення хвороби померли 282 людини.
- Станом на 12 лютого за динамікою поширення коронавірусу в "червоній" зоні епіднебезпеки перебували п’ять областей України, у "жовтій" зоні – лише один регіон.
- Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.
- МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.
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