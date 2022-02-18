МОЗ оновило епідемічне зонування України: що змінилось

Міністерство охорони здоров'я оновило епідеміологічне зонування України, перемістивши Київ з "жовтої" до "помаранчевої" зони. Відтак станом на 18 лютого "жовтими" залишаються лише дві області.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Відповідно до оприлюднених даних, У Києві був перевищений 20-відсотковий поріг виявлення випадків інфікування COVID-19. 17 лютого він становив 21,6%.

Станом на 18 лютого у "червоній" зоні епідеміологічної небезпеки перебувають Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області.

У "жовтій" зоні перебувають лише два регіони України — Полтавська та Чернівецька області. Решта областей опинились у "помаранчевій" зоні епідеміологічної небезпеки.

Що відомо

За добу 17 лютого в Україні зафіксували 34 938 нових випадків захворювання на COVID-19, через ускладнення хвороби померли 282 людини.

Станом на 12 лютого за динамікою поширення коронавірусу в "червоній" зоні епіднебезпеки перебували п’ять областей України, у "жовтій" зоні – лише один регіон.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

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