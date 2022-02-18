Майже 35 тисяч нових випадків. В Україні більшає хворих на COVID-19

За добу 17 лютого в Україні зафіксували 34 938 нових випадків захворювання на COVID-19, через ускладнення хвороби померли 282 людини.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"​​За добу 17 лютого в Україні зафіксовано 34 938 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 879, медпрацівників – 870)", — йдеться у повідомленні.

При цьому протягом добу до лікарень було шпиталізовано 3323 людини, одужати вдалося 29 254 мешканцям України. Водночас жертвами захворювання стали 282 людини.

За весь час пандемії на COVID-19 захворіло 4 672 198 українців, подолати хворобу змогли 3 896 009 людей. Ускладнення захворювання спричинили 104 106 смертельних випадків.

Також, за даними МОЗ, упродовж доби 17 лютого щеплення проти коронавірусу зробили 65 089 людей. Першу дозу отримали 17 796 людей, другу дозу – 27 686 осіб. При цьому додаткову дозу отримали 488 українців, бустерну дозу – 19 119 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 649 485 людей, бустерну дозу вакцини отримали більш як 636 тисяч людей. Загалом в Україні проведено 31 383 042 щеплення.

Що відомо

За добу 16 лютого в Україні зафіксували 33 330 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, померли 259 хворих.

Станом на 12 лютого за динамікою поширення коронавірусу в "червоній" зоні епіднебезпеки перебували п’ять областей України, у "жовтій" зоні – лише один регіон.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

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