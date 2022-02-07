Минулого тижня в Україні зафіксували новий рекорд захворюваності на COVID-19 ― понад 43 тисячі випадків. На вихідних традиційно відбувся спад ― за минулу добу показник становив 23 378. У червоній зоні адаптивного карантину нині залишається дві області ― Івано-Франківська та Рівненська. Але під загрозою "почервоніння" ― ще десять областей. Коли ж можна очікувати спаду захворюваності в Україні, в ефірі Українського радіо розповів член експертної групи оперативного штабу МОЗ, лікар-анестезіолог Сергій Дубров.

Про динаміку захворюваності в Україні

Медична система на сьогодні не є перевантаженою. У переважній більшості регіонів людей приймають на лікування заклади першої лінії, заповненість дорослих лікарень становить трохи більше 40%, дитячих — наближається до 50%. Отже, є досить великий резерв. Це говорить про те, що перебіг захворювання зараз набагато легший, ніж у попередній хвилі.

До офіційної статистики потрапляють тільки ті результати, які підтверджені лабораторно. Величезна кількість людей, відчуваючи помірні симптоми, роблять експрес-тест вдома, але такі випадки не фіксуються офіційною статистикою. Тому цілком імовірно, що реальна кількість хворих у кілька разів більша.

Вважаю, піку ми ще не досягли, подивимось, що покаже середина тижня. За досвідом країн, які вже пройшли підйом захворюваності, пов’язаний зі штамом "Омікрон", можна сказати, що ця хвиля у них була коротшою, ніж попередні хвилі. Сподіваюся, що і в Україні так буде. У європейських країнах зараз кінець п’ятої хвилі, а ми зайшли в четверту.

Про готовність медичної системи

І Україна, і Європа, і Сполучені Штати на початку пандемії не були готові до прийому такої кількості пацієнтів у тяжкому стані. Це спричиняло високий показник летальності навіть у високорозвинених країнах. Сьогодні системи охорони здоров’я підготувалися, і Україна не є винятком. Заклади, які готові приймати пацієнтів з коронавірусною хворобою, забезпечені і обладнанням, і киснем.

Сьогодні це звучить дивно, але на початку 2020 року не всі відділення навіть інтенсивної терапії мали кисень. Зараз щонайменше 80 відсотків ліжок з кисневим забезпеченням виділено для пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Якщо ми заходили в пандемію з кількістю апаратів штучної вентиляції легенів 3500, то сьогодні ця цифра понад 7 тисяч, тобто парк збільшився удвічі. На сьогодні показник забезпечення апаратами ШВЛ на одне ліжко більше, ніж одиниця.

Про темпи вакцинації проти COVID-19

Бустерну дозу отримали майже пів мільйона громадян України. Число непогане, але можна й краще. Якщо говорити про ефективність вакцинації, то як лікар, що працює у відділенні інтенсивної терапії пацієнтів з коронавірусною хворобою, можу абсолютно підтвердити факт: вакцинація захищає від тяжкого перебігу. Навіть інфекція штамом "Омікрон" у невакцинованих може перебігати дуже тяжко, у мене є такі пацієнти, причому молодого віку…

Мене як лікаря трохи дивує матеріальна стимуляція до вакцинації. Коли держава забезпечила громадян якісною вакциною, щоб зберегти їм життя, а потім ще виплачує гроші ― це дивно. Ми мали б бути щасливими, що є можливість вакцинуватися якісними вакцинами, на відміну від тих країн, де такої можливості немає. Кожен громадянин України, на відміну від ситуації в інших країнах, може обирати вакцину, якою хоче вакцинуватися.

Чому в Європі скасовують COVID-обмеження попри захворюваність

Важливою є не кількість позитивних тестів, а те, наскільки завантажена система охорони здоров’я. Досить часто ми спостерігаємо наявність безсимптомного перебігу захворювання. Тобто людина інфікована, має позитивний тест на антиген чи ПЛР, але вона не має жодних скарг і симптомів, окрім цього позитивного тесту. Такі інфіковані люди не несуть жодного навантаження на медичну систему. Тобто коронавірус поступово перетворюється на звичайне сезонне захворювання.

Це нормальний епідеміологічний процес, коли вірус втрачає свої агресивні прояви і стає більш м’яким, вражаючи більшу кількість людей, але не призводячи до важкого перебігу чи смерті. Трошки дивно поводив себе цей коронавірус, коли перші мутації призводили до зростання летальності та тяжкого перебігу. На сьогодні штам "Омікрон" показує вже нормальну еволюцію вірусу.

Про препарати для лікування COVID-19

"Молнупіравір", який днями завезли в Україну, показав прекрасні результати у клінічних дослідженнях. Буде завезено ще один препарат. Ці ліки розподілять по регіонах і вони будуть безкоштовні. Але є певні обмеження щодо застосування. "Молнупіравір" показаний пацієнтам з ризиком тяжкого і вкрай тяжкого перебігу захворювання, а також пацієнтам з легким перебігом на амбулаторному етапі та кисневонезалежним. Тобто препарат можна застосовувати в перші п’ять днів захворювання, його прийом порушує реплікацію вірусу.

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