Міністерство охорони здоров’я внесло зміни до наказу № 722 та скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

Про це повідомляє сайт МОЗ.

Раніше пацієнт мав перебувати на лікуванні 10 днів від дати появи симптомів або від дати здачі тесту на COVID-19. Повторне тестування також проводилося не раніше ніж через 10 днів від часу появи симптомів чи першого позитивного тесту.

Відтепер повторне тестування на наявність COVID-19 можна проводити через 5 днів від дати появи симптомів або отримання позитивного результату ПЛР-тесту.

Якщо людина отримала негативний ПЛР-тест та не має симптомів захворювання, то самоізоляцію можна завершувати.

"Також самоізоляцію можна завершувати за умови відсутності симптомів захворювання через 5 днів від дати їх появи або від дати отримання позитивного результату тестування", — сказано в повідомленні.

Крім цього, змінено вимоги до повторного проведення тестування. Тепер підтвердженим вважається випадок COVID-19 без наявності симптомів, але який був підтверджений експрес-тестом на антиген. Основна умова – контакт із підтвердженим випадком COVID-19.

Раніше підтвердження експрес-тестами було достатньо лише для осіб, у яких були наявні симптоми COVID-19. Для безсимптомних хворих необхідно було підтвердження ПЛР-методом.

Також змінами до наказу змінили правила відстеження контактів випадків COVID-19. В умовах "червоного" рівня епідемічної небезпеки тепер будуть відстежуватися лише контакти високого ризику інфікування та тяжких наслідків захворювання. Контактами високого ризику вважатимуться члени сім'ї інфікованого, вразливі контактні особи за станом здоров’я, а також особи, які перебувають у закритих приміщеннях із високим ступенем ризику, як-от лікарні та установи довготривалого догляду.

Вакциновані люди та ті, хто отримав бустерну дозу, вважатимуться контактами низького ризику.

Що відомо

За добу 6 лютого в Україні виявили 23 378 підтверджених випадків COVID-19

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

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