Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Про це під час доповіді у парламенті заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"За оцінками МОЗ Україна вийде на пікові значення захворюваності на COVID-19. Кількість інфікування очікується на рівні 40-60 тисяч осіб на добу. Ці цифри вдвічі більші за пікові під час минулої хвилі. При цьому завдяки вакцинації ми очікуємо на третину менше померлих ніж на піку минулої хвилі", — розповів він.

Міністр також нагадав, що в Україні проти коронавірусу вже вакциновано обома дозами 47% людей.

При цьому, за його словами, на тлі зростання кількості хворих на коронавірус, Івано-Франківська та Рівненська область вже зараховані до червоної зони епіднебезпеки. Зокрема, міністр наголосив, що ці два регіони мають найнижчий рівень охоплення повним курсом вакцинації — 36% та 42% відповідно. Натомість регіони-лідери — Київ, Київська, Полтавська області — демонструють рівень понад 70% вакцинованого дорослого населення повним курсом щеплень

"Кореляція є дуже чіткою. Регіони-лідери з вакцинації перебувають у жовтому рівні епідемічної небезпеки та мають одні з найнижчих рівнів госпіталізації та зайнятості ліжок з киснем. При цьому регіони-аутсайдери з вакцинації активно рухають у бік червоного рівня епідемічної небезпеки. Найвищий ризик до швидкого переходу до найвищого рівня червоного рівня небезпеки наразі мають Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області", — розповів очільник МОЗ.

Що відомо

За добу 27 січня в Україні виявили 34 408 нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше — в Івано-Франківській області.

Найближчими тижнями в Україні очікується зростання кількості випадків COVID-19. За прогнозами Національної академії наук, протягом доби медики виявлятимуть до 40 тисяч нових хворих.

За добу 26 січня в Україні зафіксовано 32 393 нових підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Серед нових хворих — 4847 дітей та 797 медпрацівників.

Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася від початку минулого тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу.

Речниця "Слуги народу" повідомила, що серед народних депутатів партії виявлено 23 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, що є найбільшим показником за весь час пандемії.

Голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що попри високий рівень захворюваності на COVID-19, який останнім часом спостерігається в Україні, потреба запроваджувати жорсткий поки що відсутня.

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