Нежить, втома та головний біль. МОЗ назвав симптоми "Омікрону"

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило перелік симптомів, характерних при зараженні штамом COVID-19 "Омікрон". За даними МОЗ, найпоширенішими серед них є нежить та головний біль.

Як повідомляє пресслужба міністерства, перелік створений на основі звітів про підтверджені випадки нового штаму. Відтак, типовими симптомами "Омікрону" є:

нежить (73%);

головний біль (67,5%);

втому (63,5);

чхання (60%);

біль у горлі (59,6%).

Водночас у МОЗ наголосили, що не виявили суттєвої відмінності ознак "Омікрону" від симптомів штаму "Дельта", який нині домінує в Україні.

"У разі зараження на цей штам, разом із вказаними вище симптомами, також спостерігається кашель (43,5%), хриплий голос (35,7%), озноб чи тремтіння (30%), лихоманка (29,4%), втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо", — зазначається у повідомленні.

При цьому міністерство попередило, що попри подібність симптомів "Омікрону" до симптомів застуди, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки.

"Через стрімке поширення "Омікрону" у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19", — наголосили у МОЗ.

У разі появи будь-яких симптомів ГРВІ у міністерстві закликають негайно звертатись до свого сімейного лікаря.

Що відомо

Станом на ранок 18 січня в Україні підтвердили 8558 нових випадків захворювання на COVID-19, 1125 пацієнтів опинились у лікарнях.

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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