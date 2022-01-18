Нежить, втома та головний біль. МОЗ назвав симптоми "Омікрону"

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило перелік симптомів, характерних при зараженні штамом COVID-19 "Омікрон". За даними МОЗ, найпоширенішими серед них є нежить та головний біль.
Як повідомляє пресслужба міністерства, перелік створений на основі звітів про підтверджені випадки нового штаму. Відтак, типовими симптомами "Омікрону" є:
- нежить (73%);
- головний біль (67,5%);
- втому (63,5);
- чхання (60%);
- біль у горлі (59,6%).
Водночас у МОЗ наголосили, що не виявили суттєвої відмінності ознак "Омікрону" від симптомів штаму "Дельта", який нині домінує в Україні.
"У разі зараження на цей штам, разом із вказаними вище симптомами, також спостерігається кашель (43,5%), хриплий голос (35,7%), озноб чи тремтіння (30%), лихоманка (29,4%), втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо", — зазначається у повідомленні.
При цьому міністерство попередило, що попри подібність симптомів "Омікрону" до симптомів застуди, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки.
"Через стрімке поширення "Омікрону" у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19", — наголосили у МОЗ.
У разі появи будь-яких симптомів ГРВІ у міністерстві закликають негайно звертатись до свого сімейного лікаря.
Що відомо
- Станом на ранок 18 січня в Україні підтвердили 8558 нових випадків захворювання на COVID-19, 1125 пацієнтів опинились у лікарнях.
- Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
- Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.
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