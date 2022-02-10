Науковці НАН розробили тести на одночасне виявлення COVID-19 та грипу

Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України заявив про розробку власних тест-систем на одночасне виявлення SARS-CoV-2, грипу та низки інших небезпечних респіраторних вірусів. Про це повідомляє пресслужба інституту.

Розробникам вдалося створити п’ять різних комбінованих тест-систем для одночасного виявлення SARS-CoV-2, грипу та низки інших небезпечних респіраторних вірусів. Мова йде про епідемічний грип А та Б, парагрип 1-3, респіраторно-синцитіальні віруси А та В й ортопневмовіруси людини, риновіруси, кір.

"Ці тест-системи дозволяють не тільки виявити згадані віруси в організмі, а й прогнозувати перебіг хвороби у пацієнта, ними інфікованого. Зокрема, й перебіг коронавірусної хвороби", — йдеться у повідомленні.

Дослідники провели аналіз рівнів відносної експресії більш ніж 20 генів вродженого імунітету та системи згортання крові у здорових донорів та у хворих на ковід. Внаслідок отриманих даних, учені запропонували набори біомаркерів із 3-8 генів для розробки комбінованої експресійної тест-системи.

"Ці біомаркери дозволяють з високими показниками чутливості, специфічності та точності діагностувати гіперзапалення, гіперкоагуляцію та лімфопенію у периферичних клітинах крові пацієнтів з COVID-19", — повідомляє пресслужба інституту.

Науковці зазначили, що отримані результати дозволяють розробляти комбіновані тест-системи для визначення небезпечних патогенів людини та тварин: і такі, що потребують дуже дорогих приладів, зокрема ПЛР у реальному часі, і ті, для застосування яких достатньо звичайних термоциклерів, які можна закупити та використовувати у будь-якій лікарні країни. Ці підходи дозволяють зберегти високу чутливість, яку дають ПЛР реакції, та значно здешевити проведення діагностики.

Що відомо

За добу 9 лютого в Україні виявили 41 694 підтверджені випадки COVID-19 (з них дітей — 3486, медпрацівників — 1101), а 280 людей від хвороби померли. Крім того, 4 128 людей були ушпиталені, а 16 628 людей одужали від COVID-19.

7 лютого Міністерство охорони здоров’я внесло зміни до наказу № 722 та скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.

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