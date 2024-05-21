Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Українські медзаклади отримають ще 13 реанімобілів
ЗДОРОВ’ЯМОЗУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуМедицинаЖиття

Українські медзаклади отримають ще 13 реанімобілів

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Реанімаційні "швидкі"
Реанімаційні "швидкі". ДП "Медичні закупівлі України"

Українські медичні заклади отримають ще 13 реанімаційних автомобілів, придбаних за кошти, зібрані на платформі United24.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба держпідприємства "Медичні закупівлі".

"Ми придбали їх на замовлення Міністерства охорони здоров'я України за донорські кошти, зібрані у межах United24. Йдеться про 13 "швидких" типу С на понад 36 мільйона гривень, які оснащені всім необхідним для евакуації та порятунку людей", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці "швидкі" посилили автопарк військово-медичних клінічних центрів Центрального, Західного, Південного та Північного регіонів, головного військового клінічного госпіталю, а також дитячої лікарні "Охматдит", центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківської, Чернігівської, Запорізької, Одеської, Сумської та Херсонської областей.

Раніше у МОЗ інформували, що 40 багатопрофільних закладів охорони здоров'я отримають від Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) допоміжні засоби із реабілітації для комплектації кабінетів асистивних технологій.

4 квітня повідомлялось, що Кабмін ухвалив постанову, відповідно до якої телемедицину більше використовуватимуть при наданні медичної та реабілітаційної допомоги.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Вовчанськ, війна, ЗСУ
Найгарячіші бої на фронті точаться на 4-х напрямках, Україна отримає виплати від активів РФ. 819 день війни. Онлайн Оновлюється
Україна, Росія, ЄС, заморожені активи РФ
Україна отримає першу виплату від заморожених активів РФ у липні — Єврокомісія
Росія
Уряд Росії зареєстрував постанову про зміну морських кордонів з Литвою та Фінляндією
Фіналістки Премії імені Ґонґадзе-2024
Лауреаткою премії імені Георгія Ґонґадзе стала журналістка Суспільного

Вибір редакції
Центр нової культури Some people Харків
"Ми єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Маріуполь забудова проєкт Щоденники окупації
"Життя не зупинилося, але це життя в постійному страху". Мешканці Маріуполя — про будні в окупації
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
Дізнайтесь більше
HealthLink ВІЛ в Україні Акція "Мільйон врятованих життів"
HealthLink за 7 років протестував 1 млн українців на ВІЛ: скільки підтверджень виявили
Укрзалізниця
"Укрзалізниця" модернізувала ще два вагони для евакуації поранених й передала їх ЗСУ
Історія Олени Левицької
Не змогла відновитися в Норвегії й стала на протез в Україні: історія Олени Левицької. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
Синдром хронічної втоми
"Ви відчуваєте м’язи, про які навіть не підозрювали" — природа фіброміалгії та успішність лікування
На початок