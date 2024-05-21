Українські медзаклади отримають ще 13 реанімобілів

Українські медичні заклади отримають ще 13 реанімаційних автомобілів, придбаних за кошти, зібрані на платформі United24.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба держпідприємства "Медичні закупівлі".

"Ми придбали їх на замовлення Міністерства охорони здоров'я України за донорські кошти, зібрані у межах United24. Йдеться про 13 "швидких" типу С на понад 36 мільйона гривень, які оснащені всім необхідним для евакуації та порятунку людей", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці "швидкі" посилили автопарк військово-медичних клінічних центрів Центрального, Західного, Південного та Північного регіонів, головного військового клінічного госпіталю, а також дитячої лікарні "Охматдит", центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківської, Чернігівської, Запорізької, Одеської, Сумської та Херсонської областей.

Раніше у МОЗ інформували, що 40 багатопрофільних закладів охорони здоров'я отримають від Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) допоміжні засоби із реабілітації для комплектації кабінетів асистивних технологій.

4 квітня повідомлялось, що Кабмін ухвалив постанову, відповідно до якої телемедицину більше використовуватимуть при наданні медичної та реабілітаційної допомоги.