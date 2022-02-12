Станом на 12 лютого за динамікою поширення коронавірусу в "червоній" зоні епіднебезпеки перебувають п’ять областей України, у "жовтій" зоні – лише один регіон.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Так, до "червоної" зони включені:
- Закарпатська
- Івано-Франківська,
- Луганська,
- Рівненська,
- Хмельницька області.
У цих регіонах перевищені показники кількості інфікування коронавірусом та рівня госпіталізацій. У "жовтій" зоні перебуває лише Полтавська область, усі інші регіони — у "помаранчевій".
Раніше, станом на 8 лютого, у "червоній" зоні епіднебезпеки перебували дві області України — Івано-Франківщина та Рівненщина, ще 19 та Київ були у "помаранчевій" зоні, три — у "жовтій".
Що відомо
- За добу 11 лютого в Україні підтвердили 38 212 нових випадків COVID-19, померли 265 людей.
- 10 лютого в Україну доставили понад 40 тисяч флаконів препарату для лікування COVID-19 "Ремдесивір". Цей препарат дозволений МОЗ для використання в стаціонарному лікуванні пацієнтів з коронавірусом, які входять до груп ризику.
- Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.
- МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.
- Для відкриття лікарняного у разі наявності симптомів COVID-19, грипу або застуди не обов’язково приходити на прийом до свого сімейного лікаря, достатньо буде зв’язатися з ним у телефонному режимі. Так, пацієнт може отримати рекомендації щодо лікування, а після консультації лікар може створити медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період до 5 днів.
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