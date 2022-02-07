На цьому тижні в Україні розпочинають використовувати перші зареєстровані пігулки від COVID-19 "Молнупіравір". Партія препарату виробництва американської компанії Merck Sharp & Dohme прибула в Київ 6 лютого. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що вона включає 60 тисяч курсів препарату. Про те, як будуть використовувати інноваційні ліки Суспільному розповів перший заступник голови МОЗ Олександр Комаріда.

Розкажіть, що це за препарат і яка його дія?

— Лікарський засіб "Молнупіравір" — це перший зареєстрований у світі лікарський засіб, який допомагає проти COVID-19, це противірусний препарат прямої дії, і власне це той лікарський засіб, який Україна однією з перших країн у світі отримала. До цього ми його зареєстрували для екстреного медичного застосування і на цьому тижні вже починаємо його використовувати.

Це перший препарат, який саме за показами був розроблений, проходив клінічні випробування в тому числі в Україні й дозволений для екстреного медичного застосування.

Ми знаємо, що ще є препарат від Phizer, в деяких країнах вже застосовують.

— Ну звичайно, є препарат від Phizer, Україна має і з ними попередні домовленості, але все ж таки "Молнупіравір" був першим. Щодо препарату від Phizer, ми попередній контракт з виробником уклали вже, і чекаємо зараз узгоджуємо деякі деталі, так що очікуємо його скору поставку.

В чому різниця між цими двома препаратами?

— Вони різні за принципом дії, відповідно різна діюча речовина, але і той і той препарат вони є інноваційними, і розроблені відповідно для лікування COVID-19.

Якщо ми говоримо про препарат, який в нас на сьогодні вже є, розкажіть, коли його розробили і як випробовували?

— Препарат починав розроблятись вже власне після початку пандемії COVID-19, деталі по клінічних випробуваннях — це абсолютно відкрита інформація на багатьох джерелах і на такому сайті як clinicaltrials.gov. Клінічні випробування, а саме третя фаза клінічних випробувань проходила в багатьох країнах, зокрема і в Україні.

Як Україна домовлялась про використання цього препарату?

— Перемовини ми починали вести ще влітку 2021 року, меморандум між Міністерством охорони здоров’я і компанією виробником був підписаний також влітку, під час візиту президента України до Сполучених Штатів Америки. Одним з членів делегації був міністр охорони здоров’я і під час цього візиту був підписаний меморандум. Далі вже узгоджувались деталі, але почали роботу дуже швидко, щоб Україна була одна з перших країн яка цей препарат отримає.

Скільки ще партій ми плануємо отримати та чи будемо підписувати нові контракти?

— Наразі підписаний контракт на 300 тис.курсів, вчора отримали першу поставку на 60 тис.курсів, зараз з нашими провідними фахівцями ми вивчаємо можливість, необхідність і доцільність укладення додаткових контрактів, щоб даний лікарський засіб в Україні був. З Phizer у нас попередній договір на 300 тис.курсів.

Поясність що таке курс? Тобто скільки туди входить цього препарату?

— Курс лікування розрахований на 5 днів і туди в упаковку, наприклад, входить повністю курс лікування на цих 5 днів, відповідно до дозування і показання. 300 тис.курсів лікування це, грубо кажучи, 300 тис. упаковок. Тобто пацієнту потрібна одна упаковка на курс лікування. Це таблетки, які не потребують особливих умов зберігання, вони повинні призначатись виключно після того, як сімейний лікар їх призначить, ніякого самолікування. Лікарський засіб буде абсолютно безкоштовний для українських пацієнтів, в першу чергу для груп ризику.

Кому будуть надавати пріоритет, хто буде входити в ці групи ризику?

— В Україні діє і стандарт надання медичної допомоги і протокол лікування COVID-19. Там ці групи ризику чітко зафіксовані. Це в першу чергу люди 60+, а також люди із хронічними супутніми захворюваннями, такими як серцево-судинні захворювання та діабет. Я не хотів би говорити зараз про конкретні протипоказання, вони всі є в інструкції до медичного застосування, яка буде постачатись із препаратом і яка офіційно розміщена на сайті Державного експертного центру Міністерства охорони здоров’я України.

На якій стадії коронавірусу будуть призначати цей препарат?

— Одразу після появи симптомів, або позитивного тесту на COVID-19, виключно у перші 5 днів після цього і його основна функція це запобігти переходу хвороби із легкого ступеня важкості до середнього та важкого. Тобто препарат потрібно приймати на самому початку, але тільки за призначенням лікаря.

Даний лікарський засіб зареєстрований компетентними органами, наприклад Великою Британією чи Сполученими Штатами Америки, відповідно він зареєстрований до екстреного медичного застосування і в Україні. А значить, що його ефективність доведена, тому ми як держава не відмовлялись від його закупівлі і контрактування.

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