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Близько 200 українських медиків пройшли тренінги з надання екстреної допомоги — МОЗ
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Близько 200 українських медиків пройшли тренінги з надання екстреної допомоги — МОЗ

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Близько 200 українських медиків пройшли курс із Basic Emergency Care (BEC). Це міжнародний курс, призначений для медичних працівників, які пройшли клінічну підготовку і надають екстрену допомогу на госпітальному та догоспітальному етапах.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

Загалом у період з лютого по травень 2024 року у медзакладах вищої освіти Тернопільської, Львівської, Одеської, Вінницької, Полтавської областей і міста Києва відбулося 10 таких тренінгів.

У відомстві зазначили, що мета курсу – навчити медиків систематичного підходу до початкової оцінки та лікування пацієнтів у критичному стані.

Зокрема вони навчаються:

  • оцінювати стан пацієнта за допомогою системного підходу;
  • ідентифікувати та застосовувати ключові методи лікування й процедури у загрозливих для життя станах;
  • визначати подальший маршрут пацієнта.

"Крім того, навчання передбачає створення в Україні групи місцевих тренерів BEC. Для цього за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я в нашій країні працюють кілька міжнародних акредитованих тренерів, які допоможуть українським кандидатам виконати всі кроки, необхідні для досягнення статусу акредитованого майстер-тренера BEC", — йдеться у повідомленні.

У МОЗ пояснили, що для того, аби стати майстром-тренером, потенційний кандидат повинен спершу успішно пройти курс BEC як учасник. Потім – провести три курси BEC, один з яких – під наглядом міжнародного акредитованого фасилітатора. Кандидат може бути сертифікований після завершення всіх кроків і по тому – навчати інших в межах курсу.

Курс Basic Emergency Care створений Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), Міжнародним комітетом Червоного Хреста та Міжнародною федерацією невідкладної медицини (International Federation of Emergency Medicine). МОЗ спільно зі ВООЗ працює над системним запровадженням цього курсу в Україні.

Раніше у МОЗ інформували, що 40 багатопрофільних закладів охорони здоров'я отримають від Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) допоміжні засоби із реабілітації для комплектації кабінетів асистивних технологій.

4 квітня повідомлялось, що Кабмін ухвалив постанову, відповідно до якої телемедицину більше використовуватимуть при наданні медичної та реабілітаційної допомоги.

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