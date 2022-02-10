Понад 2 роки світ живе в умовах пандемії COVID-19. Про те, чи вдасться приборкати пандемію, чи коронавірус стане постійним супутником нашого життя, як довго зберігаються антитіла до COVID-19 після перенесеної хвороби та чи захищають вони від подальших заражень коронавірусом, Українське радіо розпитало в Бориса Донського, імунолога, кандидата біологічних наук та ізраїльського медика, лікаря-анестезіолога Бориса Бриля.

Про ефект бустерного щеплення від COVID-19

"Бустерна вакцинація дає незначне покращення перебігу інфекції. Тобто людям із груп ризику, які можуть важко переносити COVID-19, варто робити бустерне щеплення. Людям молодого віку, які зробили два щеплення від COVID-19, бустерна доза не є обов’язковою. Адже поміж цієї категорії летальність від коронавірусу є нульовою, а важкий перебіг захворювання спостерігається у незначної частини пацієнтів.

На жаль, півмільйона українців, які отримали бустерне щеплення від COVID-19, це молоді активні люди, для яких бустерна доза вакцини від коронавірусу є малораціональною. Якби вони привели на вакцинацію своїх бабусь і дідусів похилого віку, то це дало б ефект, а, отже, якась кількість життів була б врятованою", — розповів лікар-імунолог.

Наскільки вакцини Pfizer і Moderna є ефективними для бустерної дози проти COVID-19 для людей похилого віку

"Для людей похилого віку та з груп ризику бустерна вакцинація від коронавірусу є ефективною та виправданою. Навіть після двох щеплень від коронавірусу, поміж цих груп населення, все ще є певний відсоток людей, у яких перебіг COVID-19 відбувається з ускладненнями. І якщо завдяки бустерній дозі вакцини нам вдасться знизити цей відсоток важкого перебігу вдвічі чи в півтора раза, то зменшиться і кількість смертей від коронавірусу.

На жаль, після вакцинації бустерною дозою вакцини від коронавірусу, поміж людей, що не належать до групи ризику, такий позитивний ефект не спостерігається", — наголосив Борис Донський.

За словами кандидата біологічних наук, люди хворіють навіть після бустерного щеплення від коронавірусу, тому що “Омікрон” цілковито змінив дизайн Spike-білка. А саме Spike-білок був мішенню під час розробки вакцин. Після такого "ребрендингу", імунна система на першому етапі не одразу розпізнає його. Адже це нібито і коронавірус, але Spike-білок різниться значною мірою, через що рівень захворюваності є неймовірно високим. Поки імунна система розпізнає “Омікрон” впродовж перших декількох днів, цього часу вистачає, щоби він інфікував двічі та навіть тричі щеплених від коронавірусу. Перебіг “Омікрону” у вакцинованих захворілих є без ускладнень та в легкій формі, сказав Донський.

Яким чином вакцина, яка була виробленою проти первісних штамів коронавірусу, може бути ефективною проти нового штаму “Омікрон”

"На жаль, вакцини, які були вироблені для первісних штамів, не є високоефективними проти “Омікрону”.

Що стосується запобігання інфікуванню “Омікроном”, то для цього призначення вакцини є низькоефективними. Щодо впливу на перебіг самого захворювання — ефект спостерігається, перебіг коронавірусу є легшим. Також летальність вдається попередити значною мірою.

Проте, поміж різних вікових груп, результати ефективності є різними. Поміж молодих та здорових людей особливий ефект не спостерігається, позаяк навіть без бустерної дози важкі випадки перебігу коронавірусу є вкрай рідкісними. Для людей похилого віку бустерна доза вакцинації часто є рятівною, яка попереджає важкий перебіг інфікування та оберігає від летальності", — зауважив імунолог Борис Донський.

За даними МОЗ 50% дорослого населення вакцинувалися проти COVID-19. Чи можливе формування колективного імунітету проти COVID-19 та від чого це залежить

"Колективний імунітет проти COVID-19 уже є створеним в Україні. Тому летальність від коронавірусу значно зменшилася, а реанімації не є заповненими навіть при такій щоденній кількості заражених коронавірусом (за даними МОЗ 10.02.2022 року виявлено 41 694 нових випадків зараження COVID-19 — ред.). Проте, слід враховувати, що кількість проведених ПЛР-тестів на виявлення захворювання є недостатньою, а, отже, реальні дані щодо кількості інфікованих, можуть значною мірою різнитися від офіційних даних МОЗ. Проте, навіть, якщо кількість інфікованих є вп’ятеро більшою, реанімації в українських лікарнях все одно не є заповненими важкими хворими.

Вакцинація, на жаль, не унеможливлює того, що захворілий у легкій формі не інфікуватиме інших. А, отже, колективний імунітет сформувався, проте, він працює індивідуально. Той, хто зробив щеплення і перехворів, і є захищеним, проте переносником COVID-19 він усе ж може бути", — розповів Борис Донськой.

Чимало європейських країн пом’якшують карантинні міри, попри спалах “Омікрону” у світі (Данія, Швеція, Великобританія скасовує закон про COVID-ізоляцію). Чому ці країни пом’якшують карантинні міри

"Пом’якшення карантинних мір у цих країнах відбувається з тієї причини, що вони не виправдали своєї результативності. Але також і тому, що реанімаційні відділення не є переповненими, а відсоток летальності не є високим.

Ізоляція вже не дає такого позитивного ефекту, як раніше. А значний відсоток населення здебільшого має вироблений імунітет проти COVID-19: чи завдяки вакцинації, чи завдяки перенесеному захворюванню. Завдяки чому перебіг Омікрону не спостерігається з ускладненнями.

Системи охорони здоров’я в цих країнах постраждали не тому, що кількість хворих була значною, а тому що на “Омікрон”, хоч і в легкій формі, проте, раптово захворіла значна частина лікарів. Офіційно, вони вимушені були піти на самоізоляцію впродовж двох тижнів.

З цієї ж причини Ізраїль скоротив період ізоляції до п’яти днів, оскільки не було сенсу ізолювати таку кількість медпрацівників на два тижні. Якщо через п’ять днів захворілі уже не є переносниками захворювання, а відповідно не інфікують інших.

Тому скорочення періоду самоізоляції та часткове скасування карантинних мір пов’язані саме з легким (прийнятним) перебігом нового штаму COVID-19 — “Омікрону", — розповів Борис Донськой.

Уряд Ізраїлю на тлі зниження захворюваності на коронавірус проголосував за скасування більшості карантинних вимог. Про ситуацію зі скасуванням карантинних обмежень в Ізраїлі

"Впродовж останнього року спостерігається позитивна ситуація із захворюваністю на COVID-19. Майже всі карантинні обмеження є скасованими в Ізраїлі. Здебільшого вони діють теоретично, а не практично. Значне послаблення карантинних вимог було запроваджено ще з лютого 2020 року.

Нові закони, ухвалені в Ізраїлі щодо пандемії COVID-19, не виконувалися та не контролювалися повною мірою.

Попри високу кількість інфікованих COVID-19 (влітку це був штам “Дельта”, а зараз “Омікрон”), важкий перебіг захворювання спостерігається у незначного відсотка інфікованих. Летальність є вкрай рідкісною, а навантаження на систему охорони здоров’я в Ізраїлі незначним. Країна працює у штатному режимі.

Якщо у 2020 році Ізраїль дотримувався посилених карантинних обмежень, оскільки ще не було вакцинації від коронавірусу, то з винайденням вакцини, ситуація кардинально змінилася.

Загальна кількість вакцинованих та перехворілих на COVID-19 в Ізраїлі становить понад 80% населення. Діти до 12 років в Ізраїлі вакциновані двома дозами вакцини, а підлітки після 12 років навіть трьома дозами.

Люди, які зараз перебувають у лікарнях із важким перебігом коронавірусу, та ті, що помирають внаслідок захворювання — в основному не вакциновані від COVID-19", — розповів Борис Бриль, лікар-анестезіолог медцентру "Рамат Авів".

За словами Бориса Бриля, станом на сьогодні вакцинація від COVID-19 є обов’язковою. Зі збільшенням кількості вакцинованих від коронавірусу, необхідно поступово знімати карантинні обмеження. Але також нам необхідно вести глобальну боротьбу та бути напоготові, щоби протистояти іншим можливим викликам.

Що відомо

За добу 9 лютого в Україні виявили 41 694 підтверджені випадки COVID-19 (з них дітей — 3486, медпрацівників — 1101), а 280 людей від хвороби померли. Крім того, 4 128 людей були ушпиталені, а 16 628 людей одужали від COVID-19.

7 лютого Міністерство охорони здоров’я внесло зміни до наказу № 722 та скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.

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