Президент Володимир Зеленський не виключає, що президент РФ Володимир Путін може визнати незалежність окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Про це політик заявив в інтерв’ю "РБК-Україна" під час поїздки на Донбас.

"Так, я вважаю, що підвищуються ставки. Росія висуває партнерам умови з приводу України і НАТО. А ті якось з ним ведуть переговори, сподіваюся, відстоюючи наші інтереси. Думаю, люди підвищують ставки. Але визнання т.зв. "ЛДНР" – це односторонній вихід з "Мінська", — підкреслив президент.

На його думку, такі дії РФ аналогічні до ситуації із Придністров'ям.

"Це дуже схоже на Придністров'я. У цьому я не побачив від РФ ніякого новаторського ходу. Або вони підвищують ставки, або хочуть вже закрити цей кейс, мовляв, ну не вийшло, буває", — зауважив Зеленський.

Окрім того, президент заявив, що на шляху вступу до Північноатлантичного альянсу Україна має отримати нові безпекові гарантії від країн Заходу, які допоможуть захистити її від збройної агресії Росії.

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