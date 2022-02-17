Харківський бізнесмен Олександр Ярославський, кортеж якого ввечері 9 лютого на смерть збив людину під Харковом, висловив готовність брати участь у слідчих діях у справі "щойно дозволить графік". Він також заявляє про необ'єктивність у справі.

Заява Ярославського оприлюднена на сайтах компанії DCH та ФК "Металіст".

"Щойно дозволить графік, буду готовий особисто взяти участь у всіх слідчих діях, щоб встановити правду і не допустити фальсифікацій і політизації справи", — йдеться у заяві.

Коментуючи слова глав МВС та Офісу генпрокурора, які закликали бізнесмена якнайшвидше повернутися в Україну, Ярославський заявляє, що вже 30 років заробляє гроші й вкладає їх в Харківщину та Україну, будуючи "незалежну правову державу, де закон поважають і перед законом усі рівні".

"На жаль, манера проведення слідчих дій, у яких публічно згадується моє прізвище, дуже погано вписується у правове поле. Створюється відчуття, що винного вже призначили і тепер підганяють під це доказову базу у найгірших традиціях "політичної доцільності", — заявляє бізнесмен.

Він також висловив подив, що "у справі, яку взяли під особистий контроль глава МВС та Генеральний прокурор, можуть зникнути ключові докази".

"Про яку об'єктивність може йти мова, коли викрадають і підкидують докази?" — сказано у заяві.

facebook.com/aleksanderyaroslavskiy

Ярославський заявляє про тиск на бізнес, спроби дестабілізувати його приватне життя і робочі процеси, "упереджене ставлення та подвійні стандарти правозастосування".

"Таке відчуття, що замість встановлення істини хтось дуже хоче під безпідставними гучними звинуваченнями, що вводять в оману громадськість та ЗМІ, приховати свої недоліки у роботі та перемкнути увагу з реальних проблем поточного дня на штучно пошиту на коліні так звану "резонансну справу". Не вийде", — заявляє Ярославський.

Він стверджує, що не терпітиме "несправедливого ставлення до себе", а його юридична команда активно займається "з'ясуванням істинних обставин того, що сталося".

"Усі плани з розвитку моїх бізнес-структур, усі інвестиції у "Металіст" та футбольну інфраструктуру будуть реалізовуватися у плановому порядку", — заявив бізнесмен.

У заяві Ярославського немає співчуття родині загиблого, а також не коментується питання працівника фірми бізнесмена, який, за даними слідства, обмовив себе і взяв провину у ДТП на себе.

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