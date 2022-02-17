Харківський бізнесмен Олександр Ярославський, кортеж якого ввечері 9 лютого на смерть збив людину під Харковом, висловив готовність брати участь у слідчих діях у справі "щойно дозволить графік". Він також заявляє про необ'єктивність у справі.
Заява Ярославського оприлюднена на сайтах компанії DCH та ФК "Металіст".
"Щойно дозволить графік, буду готовий особисто взяти участь у всіх слідчих діях, щоб встановити правду і не допустити фальсифікацій і політизації справи", — йдеться у заяві.
Коментуючи слова глав МВС та Офісу генпрокурора, які закликали бізнесмена якнайшвидше повернутися в Україну, Ярославський заявляє, що вже 30 років заробляє гроші й вкладає їх в Харківщину та Україну, будуючи "незалежну правову державу, де закон поважають і перед законом усі рівні".
"На жаль, манера проведення слідчих дій, у яких публічно згадується моє прізвище, дуже погано вписується у правове поле. Створюється відчуття, що винного вже призначили і тепер підганяють під це доказову базу у найгірших традиціях "політичної доцільності", — заявляє бізнесмен.
Він також висловив подив, що "у справі, яку взяли під особистий контроль глава МВС та Генеральний прокурор, можуть зникнути ключові докази".
"Про яку об'єктивність може йти мова, коли викрадають і підкидують докази?" — сказано у заяві.
Ярославський заявляє про тиск на бізнес, спроби дестабілізувати його приватне життя і робочі процеси, "упереджене ставлення та подвійні стандарти правозастосування".
"Таке відчуття, що замість встановлення істини хтось дуже хоче під безпідставними гучними звинуваченнями, що вводять в оману громадськість та ЗМІ, приховати свої недоліки у роботі та перемкнути увагу з реальних проблем поточного дня на штучно пошиту на коліні так звану "резонансну справу". Не вийде", — заявляє Ярославський.
Він стверджує, що не терпітиме "несправедливого ставлення до себе", а його юридична команда активно займається "з'ясуванням істинних обставин того, що сталося".
"Усі плани з розвитку моїх бізнес-структур, усі інвестиції у "Металіст" та футбольну інфраструктуру будуть реалізовуватися у плановому порядку", — заявив бізнесмен.
У заяві Ярославського немає співчуття родині загиблого, а також не коментується питання працівника фірми бізнесмена, який, за даними слідства, обмовив себе і взяв провину у ДТП на себе.
Що відомо
- Авто з кортежу Ярославського смертельно травмувало чоловіка ввечері 9 лютого. 10 лютого, за повідомленням прокуратури та поліції, до слідчого управління звернувся працівник фірми Ярославського, який сказав, що був за кермом авто в момент ДТП. Сам бізнесмен 10 лютого вилетів особистим літаком до Лондона. У компанії бізнесмена заявили, що виліт є плановим: Ярославський відвідає виступ сина на концерті та планує відпочити на лижному курорті з родиною.
- В МВС заявили, що до кримінальної відповідальності притягли чоловіка, якого не було на місці аварії — через це міністр внутрішніх справ звільнив начальника поліції Харківщини. Спробу фальсифікації справи розслідує ДБР. Справу передали до Головного слідчого управління Нацполіції, а Офіс генпрокурора забрав на себе процесуальне керівництво у справі.
- Прокуратура скасувала підозру водію фірми Ярославського у ДТП, тепер чоловіку інкримінують приховування злочину, його викликали на допит.
- 12 лютого генпрокурорка Ірина Венедіктова закликала бізнесмена Олександра Ярославського повернутися в Україну. На думку Венедіктової, слідчі у справі поспішили з оголошенням підозри. Тепер справу розслідує Головне слідче управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора.
- Повернутися в Україну Ярославського просить і міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Після того, як у справі зникли речі загиблого у ДТП, він заявив: "Очевидно, хтось дуже не хоче нести відповідальність". У поліції також заявили, що після втрати доказів взяли під цілодобову охорону речові докази та тіло загиблого у ДТП.
- 16 лютого у поліції повідомили, що речі загиблого у справі знайшли у службовому приміщенні районного відділу судмедекспертизи. У якому стані речі, поліція не розголошує. За окремою справою слідчі встановлюють, хто підкинув докази після того, як вони зникли.