Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський просить бізнесмена Олександра Ярославського якнайшвидше повернутися в Україну.

Про це він сказав у своєму зверненні, опублікованому МВС 15 лютого.

"Через спробу фальсифікації кримінальної справи, ціллю якої було повісити смерті безвинної людини на одну із сторонніх осіб, я звільнив начальника харківської поліції. Але спроби сфальсифікувати справу продовжуються", — сказав Монастирський.

"Вчора стало відомо, що з переліку речових доказів у морзі зник одяг загиблої людини. Також вчора по цьому факту поліцією негайно проведено 11 невідкладних обшуків. Відкрито кримінальне провадження за статтею "Приховування доказів". Очевидно, що хтось дуже не хоче нести відповідальність за скоєне. Можливо, терміновий виліт пана Ярославського ніяк не пов’язаний з загибеллю людини та не є побоюванням через заяву про можливу агресію РФ, а є лише відпочинком чи приватною справою. Але повертайтесь якнайшвидше, пане Ярославський. У нас є до вас багато запитань", — додав він.

Раніше до Ярославського публічно звернулася генпрокурорка Ірина Венедіктова закликала бізнесмена Олександра Ярославського повернутися в Україну: "Я вам обіцяю, що все буде по закону, все буде чесно, професійно і швидко".

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