Експерти оглядають речі 36-річного загиблого у ДТП з кортежем харківського бізнесмена Олександра Ярославського, підкинуті до установи після зникнення.
Фото та відео слідчих дій у Чугуївському районному відділі бюро судово-медичної експертизи опублікувала пресслужба управління поліції Харківщини.
"Після розголосу у ЗМІ інформації про відкриття кримінального провадження за фактом зникнення з Чугуївського районного відділу Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи одягу загиблого в автопригоді чоловіка, усі речі "знайшлися" у службовому приміщенні чугуївського моргу", — йдеться у повідомленні поліції.
"Поліцейські негайно прибули на місце події, а відтак відпрацьовують записи з камер відеоспостереження для встановлення осіб, які підкинули речові докази", — повідомляють в управлінні.
Експерти відбирають зразки ДНК з пакета та речей, "наявних папілярних візерунків, а також відбитків пальців рук працівників установи для встановлення осіб, причетних до зникнення одягу загиблого".
"Винні особи нестимуть кримінальну відповідальність", — пише поліція.
Напередодні обшуки та огляди провели у морзі, вдома у працівників установи та в їх машинах.
"Окрім того, до Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи направлено вимогу про проведення службового розслідування для встановлення осіб, з вини яких сталася втрата речей потерпілого", — повідомили в управлінні.
Що відомо
- 15 лютого поліція підтвердила зникнення речових доказів у справі про ДТП з кортежем Ярославського. За даними обласного управління поліції, розслідується службова недбалість працівників районного відділу судмедекспертизи.
- "Спроби сфальсифікувати справу продовжуються", — відреагував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. За його словами, зник одяг загиблого в аварії, відкрили провадження за статтею "Приховування доказів".
- Речові докази та тіло загиблого у ДТП після зникнення речових доказів взяли під цілодобову охорону.
- 16 лютого начальник обласного бюро судово-медичної експертизи повідомив Суспільному, що речі знайшли. За яких обставин та у якому вони стані, з'ясовує слідча група.