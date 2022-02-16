Експерти оглядають речі 36-річного загиблого у ДТП з кортежем харківського бізнесмена Олександра Ярославського, підкинуті до установи після зникнення.

Фото та відео слідчих дій у Чугуївському районному відділі бюро судово-медичної експертизи опублікувала пресслужба управління поліції Харківщини.

"Після розголосу у ЗМІ інформації про відкриття кримінального провадження за фактом зникнення з Чугуївського районного відділу Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи одягу загиблого в автопригоді чоловіка, усі речі "знайшлися" у службовому приміщенні чугуївського моргу", — йдеться у повідомленні поліції.

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"Поліцейські негайно прибули на місце події, а відтак відпрацьовують записи з камер відеоспостереження для встановлення осіб, які підкинули речові докази", — повідомляють в управлінні.

Експерти відбирають зразки ДНК з пакета та речей, "наявних папілярних візерунків, а також відбитків пальців рук працівників установи для встановлення осіб, причетних до зникнення одягу загиблого".

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"Винні особи нестимуть кримінальну відповідальність", — пише поліція.

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Напередодні обшуки та огляди провели у морзі, вдома у працівників установи та в їх машинах.

"Окрім того, до Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи направлено вимогу про проведення службового розслідування для встановлення осіб, з вини яких сталася втрата речей потерпілого", — повідомили в управлінні.

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