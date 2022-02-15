ДТП з кортежем Ярославського: поліція охоронятиме тіло загиблого і речові докази

Речові докази та тіло загиблого у ДТП з кортежем харківського бізнесмена Олександра Ярославського взяли під цілодобову охорону поліції. Автомобілі кортежу доправляють на дослідження до Києва.

Про це 15 лютого повідомили в пресслужбі обласного управління поліції.

"Усі речові докази, зібрані в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом автопригоди, та тіло загиблого перебуває під цілодобовою охороною співробітників поліції. Також два транспортні засоби, які були учасниками ДТП, доставляються до Києва для проведення детальних досліджень фахівцями відповідних експертних установ", — йдеться у повідомленні.

Суспільне Харків Приміщення Чугуївського міжрайонного відділення судово-медичної експертизи

У Чугуївському відділенні судово-медичної експертизи зникнення речей загиблого коментувати відмовились, повідомляє кореспондент Суспільного. Лаборантка на ім'я Ірина сказала, що завідувача Сергія Бойка немає на місці.

"Були у нас речі у морзі, і вони зникли. Йде розслідування, шукають. Вчора й обшуки були, їх немає — все", — відповіла на питання про загиблого у ДТП працівниця моргу.

Як відбувається процедура приймання та зберігання речей померлих, лаборантка пояснити відмовилася.

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