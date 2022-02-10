"Думав, що збив тварину": у прокуратурі прокоментували ДТП з авто Ярославського

Чоловік, який визнав причетність до смертельної аварії на трасі поблизу Чугуєва, прийшов до поліції вранці 10 лютого.

Про це журналістам ввечері 10 лютого сказав речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

"На місці пригоди було знайдено номерний знак автомобіля. Номерний знак належить автомобілю Mercedes-Benz G-63, і цей автомобіль записаний на приватну фірму, яка належить одному з відомих харківських бізнесменів. Наступного дня, 10 лютого, до Слідчого управління прибула особа з адвокатом, яка повідомила, що саме вона перебувала за кермом автомобілю, та повідомила, що вона не знала, що збила людину, гадала, що збила тварину або наїхала на якийсь предмет. Після того, як особа, з її слів, зрозуміла, що відбулося, вона звернулася до адвоката та приїхала до Слідчого управління", — розповів Чубенко.

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Поруч з місцем ДТП не було переходів, зазначив речник.

"Біля місця події не було пішоходних переходів. Скоріше за все, особа рухалася дорогою, і її збив автомобіль. Скоріше за все, особа не переходила дорогу, а йшла по ній, вздовж узбіччя. Метою слідства буде саме встановлення місця конкретного, де відбулося це ДТП", — прокоментував речник.

"Також хочу повідомити, що навіть тоді, коли особа звертається до поліції, повідомляє, що саме вона вчинила цей злочин, органи поліції все одно слідчим шляхом перевіряють цю інформацію, тобто показів особи, що вона до чогось причетна, не достатньо. Буде проводитись ряд слідчих дій для встановлення об‘єктивних обставин справи", — сказав Чубенко.

Автомобіль Mercedes-Benz вже оглянули.

"На автомобілі наявні пошкодження, які характерні для ДТП такого характеру, а саме розбиті деякі передні елементи бамперу, решітка радіатора та деякі інші елементи", — повідомив Чубенко.

Речник прокуратури сказав, що не знає, де зараз чоловік, який визнав, що був за кермом авто, і скільки йому років. За його словами, слідчі мають встановити, чи були ще люди в авто, хто ще має доступ до автомобіля.

"Слідству треба знати, хто був в автомобілі. Цих осіб можна допитувати як в якості свідків, так і ці особи можуть нести відповідальність, оскільки вони також бачили цю ситуацію, і вони разом з водієм не надали медичну допомогу особі, яка загинула", — зазначив речник.

Особу загиблого досі не встановили. Смерть чоловіка у віці близько 50 років настала від "множинних переломів, травм життєво важливих органів та травми голови", повідомили у прокуратурі.

Коли саме водій звернувся до поліції та інших деталей розслідування у пресслужбі поліції Харківщини не надали, посилаючись на відсутність такої інформації від слідства.

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