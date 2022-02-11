Бізнесмен, почесний громадянин Харкова, інвестор Євро-2012 і прихильник спорту. Один з найбагатших українців Олександр Ярославський нині перебуває на перших шпальтах ЗМІ як фігурант смертельної ДТП, який одразу після аварії покинув Україну. Суспільне нагадує, що відомо про статки бізнесмена, і коротко переповідає останню інформацію про розслідування.

Хто такий Ярославський

За оцінкою українського Forbes на 2021 рік, 62-річний Олександр Ярославський посідає дев'яте місце у Топ-100 найбагатших українців з активами у $820 млн. За даними сервісу YouControl, у Києві, Харкові, Дніпрі та інших містах Ярославський є бенефіціаром 77 компаній, серед яких: "Дніпровський металургійний завод", "Харківський тракторний завод", "Банк Кредит Дніпро", "Суха балка", "Українська гірничовидобувна компанія", "Українська металургійна компанія", "Мотор девелопмент груп", "Лє Бутік" та інші.

Ярославський — колишній співвласник "Укрсиббанку" та власник заснованої у 2007 році фінансово-промислової групи Development Construction Holding (DCH). До структури активів DCH, окрім вищезгаданих компаній, входять Міжнародний аеропорт "Харків", готель Kharkiv Palace, мережа гіпермаркетів "Караван".

Бізнесмен володіє регбійним клубом "Олімп", а у 2021 році став президентом "відродженого" ФК "Металіст". Ярославський вже був президентом "Металісту" у 2005-2012 рр., до його продажу структурам наближеного до Януковича Сергія Курченка (пізніше Ярославський заявляв, що його змусили продати клуб). За даними DCH, під час чемпіонату Євро-2012 Ярославський вклав у підготовку Харкова $300 млн.

Батько п'ятьох дітей Олександр Ярославський володіє майном у Лондоні, про що стало відомо з розслідування Pandora Papers у 2021 році, повідомляє "Слідство.інфо". Відомо також, що він живе у маєтку на березі Печенізького водосховища у селі Мартове під Харковом. Напередодні Євро польські журналісти знімали фільм, як живе "король Харкова". В тому інтерв'ю бізнесмен називав швидкість, з якою їздить за містом: 120 км/год.

Ексклюзивні авто Ярославського

По Харкову Олександр Ярославський пересувається у кортежі з авто, в яких є два Mercedes-Benz G-63 з тюнінгом Brabus. За інформацією сайту Topgir, ця модель є однією з найшвидших та найдорожчих позашляховиків у світі: "Тираж моделі — 25 екземплярів, ціна — від 571,2 тис. євро". Машини Ярославського часто можна побачити біля готелю Kharkiv Palace. 10 лютого у цьому готелі та вдома у бізнесмена проходили обшуки у справі про смертельну ДТП: силовики вилучили два автомобілі та сервери, "інформація з яких ретельно відпрацьовується".

Чому Ярославський поїхав у Лондон — нова заява DCH

Терміновий виїзд Ярославського з України генпрокурорка Ірина Венедіктова вважає "достатньо дивним". У компанії бізнесмена водночас називають його плановим. 10 лютого у відповідь на численні запити медіа пресслужба DCH опублікувала заяву, в якій йдеться, що від'їзд Ярославського відповідає його графіку, сформованому на початку тижня. 11 лютого DCH дала розгорнутий коментар щодо пересувань бізнесмена: чартер "Харків-Лондон" пов'язаний із сімейними справами — у дітей Ярославського розпочинаються канікули.

"11 лютого об 11.00 за часом Лондона син Володимир виступає на концерті, квитки на який для Олександра Ярославського і його дружини були заброньовані ще 18.01.202. Далі, з 12 по 19 лютого, запланований сімейний лижний відпочинок під час канікул. Готель для цих цілей був оплачений 28.01.2022", — йдеться у релізі.

В компанії Ярославського також навели статистику перельотів бізнесмена: у 2021 році особистий літак власника DCH зробив 141 рейс, 37 з яких до Лондона.

Нова група слідчих і виклик Ярославського

Міністерство внутрішніх справ заявило, що інформація про причетність до ДТП Олександра Ярославського буде перевірятися і його вже викликали на допит: "Слідчі у рамках розслідування обставин ДТП викликали Олександра Ярославського для допиту. Виклик здійснений у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України".

Тим часом речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко заявив, що працівник фірми Ярославського Олександр Б., який, за даними МВС, взяв на себе провину, хоча не був на місці ДТП, припинив виходити на зв'язок і 11 лютого не з'явився до суду. Адвокат цього чоловіка Тарас Богдашевський телефоном Суспільному інформацію заперечив. На його думку, інформація речника прокуратури "або брехня, або провокація".

Чому поліція і прокуратура допустила притягнення до відповідальності невинуватого, з'ясовуватиме Державне бюро розслідувань. Поліція ж відкрила справу за статтею про "приховування злочину" з боку працівника фірми Ярославського — коли відбудеться засідання з обрання запобіжного заходу за цим епізодом, у прокуратурі поки не коментують.

Особу загиблого в ДТП встановили — це 36-річний житель Чугуївського району. Справу передали "досвідченим працівникам" Головного слідчого управління Нацполіції, частина з яких "уже виїхала до Харківської області для проведення додаткових слідчих дій".

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