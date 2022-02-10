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Ярославського не було за кермом авто в момент ДТП під Харковом — DCH
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Ярославського не було за кермом авто в момент ДТП під Харковом — DCH

Тетяна Федоркова
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Ярославського не було за кермом авто в момент ДТП під Харковом — DCH Суспільне Харків

В компанії Олександра Ярославського DCH зробили заяву щодо смертельної аварії під Харковом.

"За кермом автомобіля з номерними знаками, що були знайдені на місці ДТП, перебував водій, який працює в одній з допоміжних служб DCH. Вночі, направляючись до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості скоїв наїзд на перешкоду, характер якої в ході руху не розпізнав", — йдеться у заяві.

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"Вранці було виявлено факт відсутності номерного знака, а також з'ясувалися інші обставини справи. Уповноважені співробітники повідомили поліцію, і водій одразу прибув до відділення для допиту. На даний час він співпрацює зі слідством і очікує на оприлюднення запобіжного заходу", — вказано у заяві.

В DCH також зазначають, що 10 лютого Ярославський полетів до Лондона за робочим графіком, сформованим на початку тижня.

Що відомо

  • 10 лютого "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомила, що на Харківщині під колесами автомобіля з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського загинув чоловік. Сам бізнесмен у коментарі медіагрупі "Об'єктив" сказав, що дізнався про це вранці 10 лютого, а до цього спав. Чи причетний автомобіль з його кортежу до ДТП, бізнесмен не підтвердив і не спростував. Чи відомо Ярославському, де були авто з його кортежу, поки він спав, бізнесмен відповів: "Спитайте у кортежу".
  • В МВС заявили, що поліція викличе Ярославського на допит як можливого учасника ДТП під Харковом.
  • На місці аварії залишилися деталі з Mercedes-Benz: на таких їздить Ярославський.
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