Ярославського не було за кермом авто в момент ДТП під Харковом — DCH

В компанії Олександра Ярославського DCH зробили заяву щодо смертельної аварії під Харковом.

"За кермом автомобіля з номерними знаками, що були знайдені на місці ДТП, перебував водій, який працює в одній з допоміжних служб DCH. Вночі, направляючись до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості скоїв наїзд на перешкоду, характер якої в ході руху не розпізнав", — йдеться у заяві.

"Вранці було виявлено факт відсутності номерного знака, а також з'ясувалися інші обставини справи. Уповноважені співробітники повідомили поліцію, і водій одразу прибув до відділення для допиту. На даний час він співпрацює зі слідством і очікує на оприлюднення запобіжного заходу", — вказано у заяві.

В DCH також зазначають, що 10 лютого Ярославський полетів до Лондона за робочим графіком, сформованим на початку тижня.

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