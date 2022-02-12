Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова закликає бізнесмена Олександра Ярославського, кортеж якого потрапив у ДТП під Харковом, повернутися в Україну.

Про це вона сказала на брифінгу у Харкові 12 лютого, повідомляє кореспондент Суспільного.

"Для того, щоб ні в кого не було жодних сумнівів, от зараз як раз і правильно буде звернутися до пана Олександра Владиленовича: якщо ми хочемо, щоб у нас було все чесно, прозоро, по справедливості, я вам обіцяю, що ми не будемо перетворювати нічого у політичні ігри, але давайте не будемо робити зі звичайної кримінальної справи якийсь фарс. Повертайтеся в Україну. Я вам обіцяю, що все буде по закону, все буде чесно, професійно і швидко. Ми виконаємо всі слідчі дії", — сказала Венедіктова.

За її словами, сьогодні вона відвідала Харківську обласну прокуратуру, куди приїхала "команда прокурорів з Офісу генерального прокурора".

Генпрокурорка запевняє, що тему ДТП ніхто не буде "замовчувати і забалакувати".

"Дійсно, є той факт, що кортеж пана Ярославського збив на смерть людину. Дійсно, дуже дивні ті обставини, які відбувалися потім. З'являється людина, бере на себе всю провину, готова йти до суду на запобіжний захід, а потім людина зникає... Слідство працює. Подробиці сказати не можу, але слідство працює", — сказала Венедіктова.

Чи відповідає дійсності інформація, що чоловік, який зізнався у ДТП, нині уникає органи слідства, адже його адвокат це заперечує, генпрокурорка сказала: "Були в суді? А потім де? Про змінену підозру... Ми чекаємо. Приходьте до слідчих поліції, звертайтесь до прокурорів. Це прекрасно, якщо ніхто не переховується, але поки ми не можемо знайти цю особу".

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