З моргу зникли речі загиблого у ДТП з кортежем Ярославського — депутат

Депутат Чугуївської міськради Дмитро Дробот, посилаючись на джерела в поліції та лікарні, повідомив про крадіжку речових доказів у справі про ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського.

Як повідомив Дробот, зникнення речей 36-річного загиблого у ДТП виявили 14 лютого. За його даними, експертизу речей провести не встигли.

"Щобільше, вчора були проведені обшуки вдома у п'яти працівників моргу і працівників судмедекспертизи", — написав депутат.

У Telegram-каналі "Карточный Офис" також з'явилося фото схожого на документ поліції про реєстрацію Чугуївським райуправлінням поліції повідомлення про крадіжку. У ньому йдеться, що 14.02.2022 о 13:07 завідувач судмедекспертизи повідомив, що "в період з суботи зникли речі загинувшого після ДТП. Злому немає, є камери".

У поліції не прокоментували, чи відповідає дійсності інформація на цьому фото

Головний лікар Чугуївської лікарні В'ячеслав Грушка сказав Суспільному, що перебуває у відпустці. Водночас зазначив, що при лікарні є паталогоанатомічне відділення, і звідти вкрасти нічого не могли, оскільки речі там не зберігаються. За його словами, на території лікарні є відділення судмедекспертизи, яке не підпорядковується лікарні.

khar.gp.gov.ua Частина речей загиблого на фото, оприлюднених Харківською обласною прокуратурою 10 лютого

Протягом кількох годин Суспільне намагається перевірити у поліції інформацію про факт крадіжки речей загиблого та їхню цінність для слідства на цей час. Речниця поліції Харківщини Олена Баранник не підтвердила і не спростувала цих даних і відповіла, що чекає інформації від слідчих.

В. о. речника МВС Дмитро Андрєєв сказав Суспільному, що інформацію має надати пресслужба поліції Харківщини.

Речник прокуратури Дмитро Чубенко не коментує питань у цій справі з посиланням на те, що провадження передали до Головного слідчого управління Нацполіції та Офісу генпрокурора.

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