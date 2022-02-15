З моргу зникли речі загиблого у ДТП з кортежем Ярославського — депутат

Депутат Чугуївської міськради Дмитро Дробот, посилаючись на джерела в поліції та лікарні, повідомив про крадіжку речових доказів у справі про ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського.
Як повідомив Дробот, зникнення речей 36-річного загиблого у ДТП виявили 14 лютого. За його даними, експертизу речей провести не встигли.
"Щобільше, вчора були проведені обшуки вдома у п'яти працівників моргу і працівників судмедекспертизи", — написав депутат.
У Telegram-каналі "Карточный Офис" також з'явилося фото схожого на документ поліції про реєстрацію Чугуївським райуправлінням поліції повідомлення про крадіжку. У ньому йдеться, що 14.02.2022 о 13:07 завідувач судмедекспертизи повідомив, що "в період з суботи зникли речі загинувшого після ДТП. Злому немає, є камери".
Головний лікар Чугуївської лікарні В'ячеслав Грушка сказав Суспільному, що перебуває у відпустці. Водночас зазначив, що при лікарні є паталогоанатомічне відділення, і звідти вкрасти нічого не могли, оскільки речі там не зберігаються. За його словами, на території лікарні є відділення судмедекспертизи, яке не підпорядковується лікарні.
Протягом кількох годин Суспільне намагається перевірити у поліції інформацію про факт крадіжки речей загиблого та їхню цінність для слідства на цей час. Речниця поліції Харківщини Олена Баранник не підтвердила і не спростувала цих даних і відповіла, що чекає інформації від слідчих.
В. о. речника МВС Дмитро Андрєєв сказав Суспільному, що інформацію має надати пресслужба поліції Харківщини.
Речник прокуратури Дмитро Чубенко не коментує питань у цій справі з посиланням на те, що провадження передали до Головного слідчого управління Нацполіції та Офісу генпрокурора.
Що відомо
- Авто з кортежу Ярославського смертельно травмувало чоловіка ввечері 9 лютого. 10 лютого, за повідомленням прокуратури та поліції, до слідчого управління звернувся працівник фірми Ярославського, який сказав, що був за кермом авто в момент ДТП. Сам бізнесмен 10 лютого вилетів особистим літаком до Лондона. У компанії бізнесмена заявили, що він відвідає виступ сина на концерті та планує відпочити на лижному курорті з родиною.
- В МВС заявили, що до кримінальної відповідальності притягли чоловіка, якого не було на місці аварії — через це міністр внутрішніх справ звільнив начальника поліції Харківщини. Спробу фальсифікації справи розслідує ДБР. Офіс генпрокурора забрав на себе процесуальне керівництво у справі.
- Слідство встановило, що у ДТП загинув 36-річний житель Чугуївського району.
- Прокуратура скасувала підозру водію фірми Ярославського у ДТП, тепер чоловіку інкримінують приховування злочину.
- 12 лютого генпрокурорка Ірина Венедіктова закликала бізнесмена Олександра Ярославського повернутися в Україну. На думку Венедіктової, слідчі у справі поспішили з оголошенням підозри водію фірми бізнесмена. Тепер справу розслідує Головне слідче управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора.
- 15 лютого стало відомо, що водія фірми Ярославського викликали до слідчого.
Читайте також: Що відомо про Ярославського, прізвище якого фігурує у справі про ДТП під Харковом