Слідчі та прокурори у справі про ДТП з кортежем Олександра Ярославського поспішили з оголошенням підозри та не провели усіх необхідних слідчих дій, проте давати їм оцінку до завершення розслідування зарано.

Про це на брифінгу у Харкові 12 лютого сказала генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова, повідомляє кореспондент Суспільного. За її словами, у справі про ДТП змінені усі прокурори та слідчі — розслідуванням займається Головне слідче управління Нацполіції та Офіс генпрокурора.

"Ми будемо проводити, ви знаєте, і службову перевірку самі з одного боку. З іншого боку — Офіс генерального прокурора, Генінспекція — ми відкрили кримінальне провадження щодо прокурорів і слідчих, давайте я не буду давати передчасних оцінок. Я не людина, яка любить давати голослівні обіцянки чи щось. Я людина, яка розбирається завжди, причому швидко. Як тільки ми побачили, що відбувається, все відбулося з мого боку дуже рішучо, тепер ми розберемося. І коли ми вже вийдемо на якийсь результат, я готова буду вам доповідати", — сказала Венедіктова.

На уточнення, чи бачить генпрокурорка зараз помилки у роботі слідчих, Венедіктова відповіла: "Коли зараз генеральний прокурор буде говорити, що вона бачить, це буде так чи інакше сигнал системі, "як бачить генеральний прокурор". Тому я хочу, щоб розібралися всі по справедливості, як воно було. Але те, що поспішили всі, це факт. І те, що треба було провести більше слідчих дій, більш ретельно, це так само факт. І ці факти будуть вже, мабуть, підставою для дослідження і в межах службової перевірки, і в межах слідства в кримінальному провадженні".

На питання, чи щось прояснилося у розслідуванні ДТП після обшуків у Ярославського, Венедіктова не відповіла, посилаючись на таємницю слідства.

На питання щодо кадрових висновків у Харківській обласній прокуратурі у зв'язку зі справою Ярославського Венедіктова відповіла: "Враховуючи те, що завдяки рішучим професійним законним діям прокурора області — конкретно Фільчакова Олександра Васильовича це не замовчується, і слідчі дії тривали дуже професійні, то які можуть бути кадрові зміни? Людина дуже чесно, дуже професійно і швидко виконує свої обов'язки".

"І коли я сьогодні чула від простих людей, що вони люблять прокурорів, тому що прокурор — на сьогодні у Харкові це захист... Якщо ні — скажіть мені зараз. Де ви бачите прокурорів Харківської області в схемах?" — сказала Венедіктова.

Вона додала, що пишається результатами роботи обласної прокуратури і як приклад навела оголошення підозр у справі зі збитком державі на 1 млрд грн.

"А якщо прокурор, який у цій справі помилився, він буде притягнутий до відповідальності в межах законодавства. Ніхто нікого покривати не буде", — сказала Венедіктова.

На питання, чи є докази фальсифікації справи про ДТП, Венедіктова сказала: "Справі — другий день, і повторюю ще раз: ми проводимо службову перевірку і відкрито кримінальне провадження. Коли буде факт, то буде результат службової перевірки і результат в підозрі кримінального провадження. Коли це буде, я скажу: є факт. Поки у нас другий день. Так швидко ні кримінальне провадження, на жаль, не розслідуються, не закінчуються, і службові перевірки так швидко так само не робляться".

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