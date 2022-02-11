Генпрокурорка Венедіктова назвала дивним від'їзд Ярославського

Офіс генпрокурора забере процесуальне керівництво у справі про ДТП з авто Олександра Ярославського і розслідуватиме ймовірну фальсифікацію з боку харківських поліцейських та прокурорів.

Про це Венедіктова в ніч на 11 лютого написала на сторінці у Facebook.

"Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням буде здійснювати Офіс Генерального прокурора. Відповідна постанова вже в процесі підготовки", — написала Венедіктова.

"Генеральна інспекція Офісу Генпрокурора у п’ятницю внесе відомості до ЄРДР стосовно співробітників Нацполіції Харківськоі області і прокурорів Харківської обласної прокуратури. Має бути проведене повноцінне і неупереджене розслідування відносно цих посадових осіб. Справа на моєму особистому контролі", — йдеться у дописі.

За словами Венедіктової, чоловік, який став підозрюваним у справі, говорить неправду.

"Людина, яка зізналася в скоєнні злочину, за спільною думкою поліцейських і прокурорів — простіше кажучи, бреше", — написала генпрокурорка.

"Незважаючи на впізнаваність особи, ймовірно причетної до скоєння цього злочину, що спричинив смерть людини, на статус цієї особи в суспільстві, на її можливості і зв’язки, злочин розслідуватиметься швидко, якісно і неупереджено. Незапланований і поспішний від’їзд виглядає досить дивно. Реагуємо адекватно до ситуації", — підсумувала Венедіктова.

Що відомо