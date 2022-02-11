Генпрокурорка Венедіктова назвала дивним від'їзд Ярославського

Офіс генпрокурора забере процесуальне керівництво у справі про ДТП з авто Олександра Ярославського і розслідуватиме ймовірну фальсифікацію з боку харківських поліцейських та прокурорів.
Про це Венедіктова в ніч на 11 лютого написала на сторінці у Facebook.
"Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням буде здійснювати Офіс Генерального прокурора. Відповідна постанова вже в процесі підготовки", — написала Венедіктова.
"Генеральна інспекція Офісу Генпрокурора у п’ятницю внесе відомості до ЄРДР стосовно співробітників Нацполіції Харківськоі області і прокурорів Харківської обласної прокуратури. Має бути проведене повноцінне і неупереджене розслідування відносно цих посадових осіб. Справа на моєму особистому контролі", — йдеться у дописі.
За словами Венедіктової, чоловік, який став підозрюваним у справі, говорить неправду.
"Людина, яка зізналася в скоєнні злочину, за спільною думкою поліцейських і прокурорів — простіше кажучи, бреше", — написала генпрокурорка.
"Незважаючи на впізнаваність особи, ймовірно причетної до скоєння цього злочину, що спричинив смерть людини, на статус цієї особи в суспільстві, на її можливості і зв’язки, злочин розслідуватиметься швидко, якісно і неупереджено. Незапланований і поспішний від’їзд виглядає досить дивно. Реагуємо адекватно до ситуації", — підсумувала Венедіктова.
Що відомо
- 10 лютого "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомила, що на Харківщині під колесами автомобіля з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського загинув чоловік. Сам бізнесмен у коментарі медіагрупі "Об'єктив" сказав, що дізнався про це вранці 10 лютого, а до цього спав. Чи причетний автомобіль з його кортежу до ДТП, бізнесмен не підтвердив і не спростував. Чи відомо Ярославському, де були авто з його кортежу, поки він спав, бізнесмен відповів: "Спитайте у кортежу".
- В МВС заявили, що поліція викличе Ярославського на допит як можливого учасника ДТП під Харковом.
- На місці аварії залишилися деталі з Mercedes-Benz: на таких їздить Ярославський.
- 10 лютого Ярославський вилетів до Лондона — від'їзд був сформований робочим графіком заздалегідь, заявили в компанії DCH. Згідно з заявою, за кермом був не бізнесмен, а "водій, який працює в одній з допоміжних служб DCH": "Вночі, направляючись до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості скоїв наїзд на перешкоду, характер якої в ході руху не розпізнав".
- Водію, який заявив, що був за кермом під час смертельної ДТП на трасі поблизу Чугуєва, оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 286 та ч. 3 ст. 135 (порушення правил дорожнього руху; залишення в небезпеці, що спричинило смерть людини).
- Підозрюваний прийшов до суду для обрання запобіжного заходу, але засідання відклали до 15:00 11 лютого.
- Глава МВС Денис Монастирський заявив про звільнення начальника поліції Харківщини Станіслава Перліна та ймовірну фальсифікацію справи — підозрюваним став чоловік, якого не було на місці ДТП.