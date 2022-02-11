Прокуратура відкликала з Київського районного суду Харкова клопотання про обрання запобіжного заходу працівнику фірми Ярославського, який напередодні став підозрюваним у ДТП з кортежем бізнесмена.

Цю інформацію Суспільному підтвердила керівниця апарату суду Наталія Бардіна.

"Засідання з обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не відбудеться у зв'язку з тим, що прокуратура Харківської області відізвала вказане клопотання", — сказала Бардіна.

За інформацією речника прокуратури Харківщини Дмитра Чубенка, чоловіку змінили підозру з ч. 2 ст. 286 (ДТП із загиблим), ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України на ч. 1 ст. 396 ККУ (приховування злочину).

"Була оперативна інформація, і після опрацювання її стало зрозуміло, що особа не могла бути водієм, не може бути підозрюваним та фігурантом цього кримінального провадження, тому їй було змінено підозру", — сказав Чубенко.

Коли суд обиратиме чоловіку запобіжний захід за новою підозрою, поки не відомо. Підозрюваний у приховуванні злочину, за словами Чубенка, не виходить на зв'язок.

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