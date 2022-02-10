Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив очільника Нацполіції Харківщини Станіслава Перліна через ДТП з автомобілем бізнесмена Олександра Ярославського.
Відповідне рішення Монастирський прийняв через можливу спробу фальсифікації справи. Про це він повідомив ввечері 10 лютого.
За словами міністра, підозрюваний у наїзді на чоловіка у цей момент перебував в іншому місці.
"Причиною таких моїх дій стало те, що сьогодні слідчі Харківської поліції подали до прокуратури Харківської області підозру за скоєння резонансної ДТП, яку було складено на особу, яка прийшла вранці і заявила, що саме вона була за кермом авто, на якому було скоєно смертельне ДТП. Натомість, вже сьогодні стало відомо, що ця особа перебувала під час ДТП в іншому місці", — написав Монастирський.
Справу про ДТП мають передати до Головного слідчого управління Національної поліції, сказав міністр.
Запобіжний захід підозрюваному у ДТП мали обрати 10 лютого у Київському райсуді Харкова о 20:00. Засідання розпочалося за дві з половиною години — адвокат підозрюваного подав клопотання про перенесення. Засідання суду відклали до 15:00 11 лютого.
Що відомо
- 10 лютого "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомила, що на Харківщині під колесами автомобіля з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського загинув чоловік. Сам бізнесмен у коментарі медіагрупі "Об'єктив" сказав, що дізнався про це вранці 10 лютого, а до цього спав. Чи причетний автомобіль з його кортежу до ДТП, бізнесмен не підтвердив і не спростував. Чи відомо Ярославському, де були авто з його кортежу, поки він спав, бізнесмен відповів: "Спитайте у кортежу".
- В МВС заявили, що поліція викличе Ярославського на допит як можливого учасника ДТП під Харковом.
- На місці аварії залишилися деталі з Mercedes-Benz: на таких їздить Ярославський.
- Ярославський покинув межі України — вилетів до Лондона. В його компанії DCH заявили, що за кермом був не бізнесмен, а "водій, який працює в одній з допоміжних служб DCH": "Вночі, направляючись до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості скоїв наїзд на перешкоду, характер якої в ході руху не розпізнав".
- Водію, який заявив, що був за кермом під час смертельної ДТП на трасі поблизу Чугуєва, оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 286 та ч. 3 ст. 135 (порушення правил дорожнього руху; залишення в небезпеці, що спричинило смерть людини).