Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив очільника Нацполіції Харківщини Станіслава Перліна через ДТП з автомобілем бізнесмена Олександра Ярославського.

Відповідне рішення Монастирський прийняв через можливу спробу фальсифікації справи. Про це він повідомив ввечері 10 лютого.

За словами міністра, підозрюваний у наїзді на чоловіка у цей момент перебував в іншому місці.

"Причиною таких моїх дій стало те, що сьогодні слідчі Харківської поліції подали до прокуратури Харківської області підозру за скоєння резонансної ДТП, яку було складено на особу, яка прийшла вранці і заявила, що саме вона була за кермом авто, на якому було скоєно смертельне ДТП. Натомість, вже сьогодні стало відомо, що ця особа перебувала під час ДТП в іншому місці", — написав Монастирський.

Справу про ДТП мають передати до Головного слідчого управління Національної поліції, сказав міністр.

Запобіжний захід підозрюваному у ДТП мали обрати 10 лютого у Київському райсуді Харкова о 20:00. Засідання розпочалося за дві з половиною години — адвокат підозрюваного подав клопотання про перенесення. Засідання суду відклали до 15:00 11 лютого.

Що відомо