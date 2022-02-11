У компанії DCH, яка належить Олександру Ярославському, повідомили, що до Лондона 10 лютого бізнесмен полетів в особистих цілях — на концерт до сина та сімейний лижний відпочинок.
Подорож була запланована заздалегідь, оскільки у дітей Ярославського почались канікули, повідомили у компанії.
"11 лютого в 11:00 за Лондоном син Володимир виступає концерті, квитки на який для Олександра Ярославського та його дружини були заброньовані ще 18 січня. З 12 по 19 лютого запланований сімейний лижний відпочинок під час шкільних канікул. Готель для цих цілей оплатили 28 січня", — пояснили в DCH.
У компанії додали, що можуть надати документи, які підтверджують ці факти за запитом ЗМІ.
У 2021 році особистий літак Ярославського здійснив 141 рейс, 37 з яких був до Лондона, зазначили у повідомленні.
Що відомо
- Авто з кортежу Ярославського смертельно травмувало чоловіка ввечері 9 лютого. 10 лютого, за повідомленням прокуратури та поліції, до слідчого управління звернувся працівник фірми Ярославського, який сказав, що був за кермом авто в момент ДТП. Сам бізнесмен 10 лютого полетів особистим літаком до Лондона.
- В МВС заявили, що невинного намагалися видати за винуватця аварії — через це звільнено начальника поліції Харківщини. Спробу фальсифікації справи розслідує ДБР. Офіс генпрокурора забирає на себе процесуальне керівництво у справі.