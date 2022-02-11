У компанії DCH, яка належить Олександру Ярославському, повідомили, що до Лондона 10 лютого бізнесмен полетів в особистих цілях — на концерт до сина та сімейний лижний відпочинок.

Подорож була запланована заздалегідь, оскільки у дітей Ярославського почались канікули, повідомили у компанії.

"11 лютого в 11:00 за Лондоном син Володимир виступає концерті, квитки на який для Олександра Ярославського та його дружини були заброньовані ще 18 січня. З 12 по 19 лютого запланований сімейний лижний відпочинок під час шкільних канікул. Готель для цих цілей оплатили 28 січня", — пояснили в DCH.

У компанії додали, що можуть надати документи, які підтверджують ці факти за запитом ЗМІ.

У 2021 році особистий літак Ярославського здійснив 141 рейс, 37 з яких був до Лондона, зазначили у повідомленні.

Що відомо