На Харківщині під колесами автомобіля з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського, за інформацією джерел "Української правди", загинув чоловік. Сам бізнесмен це не підтвердив і не спростував.

Номери з авто Ярославського знайшли на місці ДТП на трасі Чугуїв — Мартове, повідомила "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

"Трохи після півночі до поліції надійшов дзвінок, що на трасі Чугуїв — Мартове збили людину. Це сталося ближче до Мартового. Загинув чоловік, середніх років. Нікого поруч не було. На місці знайшли номери 0018", — йдеться у повідомленні.

"За словами співрозмовника УП, такі номери має передня машина кортежу Ярославського. Джерело УП також зазначило, що Ярославський часто сам водить авто", — повідомляє "Українська правда".

Коментар Ярославського

Бізнесмен Олександр Ярославський відповів на питання медіагрупи "Об'єктив".

"Я спав вдома і вранці тільки дізнався про це", — сказав Ярославський.

Чи причетний автомобіль з його кортежу до ДТП, бізнесмен не підтвердив і не спростував. На уточнення, чи належать автомобілям з його кортежу номери "0018", Ярославський відповів: "не стежить за своїми номерами". Чи відомо бізнесмену, де були авто з його кортежу, поки він спав, Ярославський відповів: "Спитайте у кортежу".

Пресслужба компанії Ярославського DCH не відповіла на дзвінки Суспільного. Редакція направила письмовий запит.

Інформація поліції

Чи перевіряється причетність Ярославського або його персоналу до аварії, чи дійсно на місці аварії знайшли номери авто — такої інформації слідчі не надають, сказала Суспільному речниця поліції Харківщини Олена Баранник.

Об 11:45 поліція Харківщини опублікувала повідомлення про аварію на трасі "Київ-Харків-Довжанський", згідно з яким в районі 534 км близько 22:55 9 лютого невстановлений автомобіль на смерть збив чоловіка — за уточненими даними, померлому близько 50 років. За даними поліції, машина, яка збила людину і залишила місце аварії, їхала з боку Чугуєва в напрямку Харкова.

Суспільне Харків

У поліції не зазначають, де саме загинув пішохід та чи йшов він по переходу. Як повідомляє кореспондент Суспільного, за 50 метрів від показника "534 км" є пішохідний перехід та зупинка "Хвилинка".

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