ДБР розслідує спробу фальсифікації справи про ДТП з кортежем Ярославського

Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності — ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу України.

Підозрюваний, який зізнався у ДТП, в момент аварії перебував в іншому місці, повідомила 11 лютого пресслужба ДБР.

"Усі без виключення розслідування мають здійснюватися об’єктивно і неупереджено, незважаючи ні на прізвища, ні на гроші, ні на попередні здобутки чи посади. Бюро завжди діяло, керуючись принципами верховенства права і не "призначало" винних, навіть через суспільний тиск", — цитує пресслужба керівника ДБР Олексія Сухачова.

"Можу запевнити — всі провадження будуть ретельно розслідувані і справжні винуватці будуть притягнуті до відповідальності", — додав він.

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Частина 2 статті 372 ККУ (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років.

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