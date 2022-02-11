ДБР розслідує спробу фальсифікації справи про ДТП з кортежем Ярославського

Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності — ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу України.
Підозрюваний, який зізнався у ДТП, в момент аварії перебував в іншому місці, повідомила 11 лютого пресслужба ДБР.
"Усі без виключення розслідування мають здійснюватися об’єктивно і неупереджено, незважаючи ні на прізвища, ні на гроші, ні на попередні здобутки чи посади. Бюро завжди діяло, керуючись принципами верховенства права і не "призначало" винних, навіть через суспільний тиск", — цитує пресслужба керівника ДБР Олексія Сухачова.
"Можу запевнити — всі провадження будуть ретельно розслідувані і справжні винуватці будуть притягнуті до відповідальності", — додав він.
Читайте також: ЗМІ опублікували перші кадри після ДТП з Ярославським
Частина 2 статті 372 ККУ (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років.
Що відомо
- 10 лютого "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомила, що на Харківщині під колесами автомобіля з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського загинув чоловік. Сам бізнесмен у коментарі медіагрупі "Об'єктив" сказав, що дізнався про це вранці 10 лютого, а до цього спав. Чи причетний автомобіль з його кортежу до ДТП, бізнесмен не підтвердив і не спростував. Чи відомо Ярославському, де були авто з його кортежу, поки він спав, бізнесмен відповів: "Спитайте у кортежу".
- В МВС заявили, що поліція викличе Ярославського на допит як можливого учасника ДТП під Харковом.
- 10 лютого Ярославський вилетів до Лондона — від'їзд був сформований робочим графіком заздалегідь, а учасником ДТП став "водій, який працює в одній з допоміжних служб DCH", заявили в компанії DCH: "Вночі, направляючись до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості скоїв наїзд на перешкоду, характер якої в ході руху не розпізнав".
- Водію, який заявив, що був за кермом під час смертельної ДТП на трасі поблизу Чугуєва, оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 286 та ч. 3 ст. 135 (порушення правил дорожнього руху; залишення в небезпеці, що спричинило смерть людини).
- Ввечері 10 лютого підозрюваний прийшов до суду для обрання запобіжного заходу, але засідання відклали до 15:00 11 лютого. Глава МВС Денис Монастирський заявив про звільнення начальника поліції Харківщини Станіслава Перліна та ймовірну фальсифікацію справи — підозрюваним став чоловік, якого не було на місці ДТП.
- Офіс генпрокурора забере процесуальне керівництво у справі про ДТП з авто Олександра Ярославського і розслідуватиме ймовірну фальсифікацію з боку харківських поліцейських та прокурорів, заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова.
- У готелі та вдома у Ярославського провели обшуки.
- 62-річний Олександр Ярославський — власник компанії DCH, один з найбагатших українців ($820 млн — 9 місце у топ-100 найбагатших українців, за даними українського Forbes на 2021 рік), інвестор Євро-2012 у Харкові, президент ФК "Металіст" (2005-2012), почесний громадянин Харкова (2020). У 2020 році заявив про намір відродити "Металіст".